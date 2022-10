Recidivă

Tupeu dus la extrem pentru o femeie de 65 de ani, din municipiul Suceava. Rahila Grigorean a fost reținută joi pentru o perioadă de 24 de ore, la numai un an după ce împotriva ei se luase aceeași măsură. Practic, femeia și-a continuat activitatea ilegală pe care o începuse încă din 2016, fără a ține cont de faptul că avea deja dosar penal și că avea și o serie de interdicții. În cursul zilei de joi, 20 octombrie, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au descins la locuința Rahilei Grigorean, unde au efectuat o percheziție, ocazie cu care au ridicat mai multe documente. În afara sexagenarei, în acest nou dosar mai sunt cercetate alte opt persoane pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la înșelăciune, complicitate la tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals în declarații și uz de fals.

”În perioada octombrie 2021 – aprilie 2022, 8 inculpați, în complicitate infracțională cu inculpata din municipiul Suceava, au încercat să fraudeze bugetul de stat prin obținerea ilegală a indemnizațiilor pentru creșterea copiilor prin depunerea unor documente false de angajare către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava. Practic, este vorba de același tip de fapte pentru care Rahila Grigorean s-a ales cu dosar penal în toamna anului trecut, iar în luna acestui an a și fost trimisă în judecată de procurori.

Care sunt vechile acuzații din rechizitoriul de sesizare a instanței de judecată

În vara acestui an, nu mai puțin de 28 de femei, în frunte cu Rahila Grigorean, au fost trimise în judecată, în stare de libertate, de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Acestea vor trebui să răspundă pentru infracțiunile de înşelăciune, uz de fals (înscrisuri sub semnătură privată și înscrisuri oficiale), participație improprie la fals intelectual, complicitate la înșelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și participație improprie la înșelăciune.

”În perioada 2016-2021, au indus în eroare Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, prezentând ca adevărată fapta mincinoasă că ar fi îndeplinit condițiile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului, reușind să obțină acest venit prin mijloace frauduloase, folosind adeverințe de venit falsificate emise de două societăți comerciale și adeverințe privind îndeplinirea stagiului de cotizare emise de Casa Județeană de Pensii Suceava, cunoscând că nu atestă împrejurări corespunzătoare adevărului. Prin depunerea declarațiilor de venit către organul fiscal, inculpatele au determinat pe funcționarii publici din cadrul Casei Județene de Pensii Suceava să comită, fără vinovăție, infracțiunea de fals intelectual, prin emiterea de adeverințe privind stagiul de cotizare al celor 28 de inculpate cu date care nu corespund adevărului. Prejudiciul creat bugetului de stat prin activitatea infracțională a inculpatelor este de 1.397.009 lei”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Rahila Grigorean a mai fost reținută pentru 24 de ore și în toamna anului trecut

Procurorii anunță că au aplicat măsuri asigurătorii privind sechestrul asupra unor bunuri imobile cu valoarea estimativă de 38.000 euro, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul reparării pagubei produse prin infracțiune. Afacerea a fost coordonată de două femei, una de 64 de ani (n.r. în anul 2021), din Suceava, și cealaltă de 55 de ani, din Adâncata. Rahila Grigorean, din Suceava, și Rodica Filip, din Adâncata, au fost reținute anul trecut pentru 24 de ore pe data de 22 septembrie 2021, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pentru a documenta totul, în cursul lunii septembrie a anului trecut polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în municipiul Suceava și comuna Adâncata. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională. Persoanele care au încasat ilegal banii din indemnizații sunt din Suceava, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Mălini, Slatina, Pătrăuți, Udești, Bălcăuți, Verești, Hănțești, Răchiți, jud. Botoșani, Poiana Teiului, jud. Neamț, Erbiceni, jud. Iași, și orașele Liteni și Salcea, Solca, Vicovu de Sus, care au beneficiat de angajările fictive pentru a încasa sume necuvenite de la Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Neamț, Iași și Botoșani. Procurorii au mai spus că această etapă a procesului penal nu înfrânge, sub nicio formă, principiul prezumției de nevinovăție.