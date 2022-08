Legislație

Taxele și impozitele locale din Suceava, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice vor crește începând cu anul 2023. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că nu a fost și nu este adeptul majorării acestor taxe și impozite, însă acest lucru se va întâmpla, mai mult ca sigur, în urma aplicării noilor prevederi legale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2022 și a Legii 252/2022.

El a arătat că în calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România a solicitat personal la consultările de la Guvern prorogarea termenului de 1 ianuarie 2023 la 1 ianuarie 2024 pentru aplicarea noilor modalități de calcul a impozitelor și taxelor locale. „Din păcate nu s-a ținut cont de acest lucru și a fost emisă ordonanța 16 și legea 252/2022 în care ne obligă ca pe data de 1 ianuarie 2023 să avem taxe și impozite locale noi”, a spus Ion Lungu. El a afirmat că potrivit prevederilor legale, până pe 15 septembrie trebuie să fie aprobate noile taxe și impozite locale pentru anul 2023. Ion Lungu a ținut să precizeze că în momentul de față există un conflict juridic între AMR și Guvern cu privire la aplicarea acestor prevederi, însă a arătat că deja mai multe orașe din țară, printre care Iași, Ploiești sau Târgoviște au afișat în dezbatere publică noile taxe și impozite locale conform acestei ordonanțe.

Ion Lungu a declarat că cea mai mare creștere va fi la persoanele juridice. „Am avut și noi la primărie o primă discuție cu direcția de specialitate în ideea că rămâne această ordonanță în vigoare. Eu ca primar trebuie să aplic legea. Nu am alte soluții. Marea problemă este la persoanele juridice cu noua modalitate de stabilire a taxelor și impozitelor locale. Noi mergeam pe acel raport de evaluare, acum se merge pe o grilă a notarilor publici și aici este o întreagă discuție”, a explicat Ion Lungu. El a arătată că primăria a trimis o adresă către agenții economici suceveni, care în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia trebuie să transmită informații legate de adresa imobilului, activitatea ce se desfășoară în imobil, suprafața de parcelă pe care se află clădirea, anul construirii imobilului, suprafața construită desfășurată total, din care rezidențială și nerezidențială și amprenta la sol a clădirii. „Aici este acea prevedere cu clădirile rezidențiale și nerezidențiale. Cu acea pondere de 50%, dacă e rezidențială sau nu. În măsura în care nu se stabilesc aceste date vom merge cu acele grile maxime stabilite în grila notarilor publici în vigoare la 21 decembrie 2022”, a mai spus Lungu.

Ion Lungu: Nu sunt adeptul majorării taxelor și impozitelor, acestea nefiind majorate în ultimii zece ani

Edilul Sucevei a subliniat că niciodată nu a fost adeptul creșterii taxelor și impozitelor locale, precizând că acestea nu au fost majorate în ultimii zece ani. „Încercăm și de această dată soluții. Dacă la mijloacele de transport și terenuri să spunem că am putea să ne legăm doar cu indexarea la rata inflației, la celelalte categorii, și ne referim la clădiri, atât la cele pe persoane fizice, cât și juridice, la cele rezidențiale și nerezidențiale vor fi creșteri. Având în vedere faptul că noi timp de zece ani nu am majorat taxele și impozitele locale la primărie, fiind unele dintre cele mai mici din țară, noi, Consiliul Local nu mai avem ce face acum cu această aliniere la pragul minim pe care trebuie să îl aprobăm”, a declarat Ion Lungu. El a spus că în condițiile în care se vor aplica noile prevederi, vor fi creșteri de taxe și impozitele locale în special la clădirile nerezidențiale la persoane juridice și fizice. „Asta în condițiile în care acum se merge pe altă structură, pe vechimea clădirilor, pentru perioada 1971 – 2015 și de zona în care se află”, a arătat Lungu. El a spus că din simulările făcute, la acestea vor fi creșteri chiar și de 20, 40, 60 și 80%. „Spun din nou, noi ca primărie trebuie să aplicăm legea și nu avem altă soluție. Dar nu are rost să panicăm lumea. Vom aplica și noi legea cum se aplică în toată țara”, a mai declarat primarul Sucevei. El a mai adăugat că a solicitat direcției de specialitate din cadrul primăriei să realizeze cât mai multe simulări cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi legale.