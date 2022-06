Întâlnire oficială

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o marți cu ambasadorul Republicii Coreea de Sud în România, Rim Kap-Soo, a discutat cu acesta despre reconstrucția Ucrainei, pornind cu aceste acțiuni din Suceava. Gheorghe Flutur a spus că i-a transmis ambasadorului Coreei că județul Suceava a dovedit că este un partener serios și loial, care are o legătură specială cu regiunea Cernăuți.

„Eu sunt convins că va veni ziua când va trebui să ne gândim împreună la refacerea Ucrainei. Coreea de Sud este țara care s-a situat încă de la început de partea lumii civilizate, lumii occidentale, a lumii libere și a condamnat războiul din Ucraina. Și trebuie să ne pregătim să vedem ce nevoi are nevoie Ucraina, ce investiții vor fi, iar Suceava este o zonă strategic amplasată”, a arătat Gheorghe Flutur. El a amintit și de hub-ul umanitar de la Suceava, dar și de infrastructura de drumuri și de căi ferate din județ care vor putea fi puse la dispoziție, precum și de potențialul uman.

Pe de altă parte, Flutur a precizat că a avut o abordare pragmatică în discuția cu ambasadorul Coreei de Sud, propunând inițierea unor parteneriate concrete, pe investiții și afaceri, având în vedere că această țară este foarte dezvoltată din punct de vedere economic. „Noi în această parte de țară, în Bucovina, în județul Suceava, în toată Regiunea de Nord-Est, așteptăm investitorii din Coreea de Sud. Și am discutat cu ambasadorul acestei țări în România despre zona IT având în vedere că Republica Coreea de Sud este foarte bine dezvoltată în acest domeniu. Am vorbit și despre infrastructura pentru panouri fotovoltaice și tot ce înseamnă tehnologie modernă pentru producerea de curent electric, domeniu în care Coreea de Sud este, la fel, extrem de avansată și vor fi foarte mulți bani la orizont pentru așa ceva. De asemenea, un alt domeniu este digitalizarea, pentru că noi o să avem nevoie de digitalizare până în ultimul cătun și Coreea de Sud are tehnologie foarte avansată în acest domeniu”, a declarat Flutur, care a mai adăugat că „am vorbit și am propus ambasadorului posibile discuții în domeniile tradiționale, industria ușoară, încălțăminte, care e la ea acasă aici, textile, mobilă, construcții de mașini, industria alimentară”.

Gheorghe Flutur a spus că un alt domeniul important este turismul, el venind cu propunerea de a deschide „un pod aerian”, având în vedere existența Aeroportului Suceava. Președintele CJ Suceava l-a invitat pe ambasadorul Rim Kap-Soo să revină în județ alături de oameni de afaceri, de firme de turism pentru a cunoaște Bucovina.