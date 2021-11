Tradiție de succes

Tradiția aprinderii luminilor de sărbătoare în bradul de Crăciun din centrul Sucevei dar și a ornamentelor de iarnă, a atras mii de suceveni, parcă mai mulți de la un an la altul.

În ciuda lăsării întunericului, sâmbătă seara zona centrală a Sucevei era intens circulată, peste tot se vedeau grupuri de tineri, plini de vervă, iar din toate cartierele s-au adunat aproximativ două mii de oameni pe esplanada din fața Casei de Cultură, așteptând numărătoarea inversă și iluminarea întregii zone cu luminițele de sărbătoare.

La fel ca în fiecare an, primarul Sucevei, Ion Lungu, care a dat startul acestei tradiții, a venit împreună cu familia sa, dar și cu delegațiile străine, din cele patru orașe înfrățite cu municipiul reședință de județ - Chișinău, Soroca (Republica Moldova), Cernăuți (Ucraina) și Karavass (Cipru).

Numărătoarea inversă de dinaintea aprinderii luminilor în bradul de Crăciun nu a lipsit nici anul acesta, Ion Lungu avându-l alături pe nepoțelul său Patrick, dar și alți suceveni care țineau să fie cât mai aproape de brad.

Iluminat de mii de beculețe, prinse de fiecare creangă în parte, bradul de Crăciun a stârnit numeroase reacții de încântare din partea celor prezenți, inclusiv apaluze, iar la scurt timp după s-a aprins și cupola de lumini din Centru dar și toate celelalte ornamente special pregătite.

Încântați, suceveni de toate vârstele s-au pozat cu bradul, cupola de lumini și ornamentele pregătite – reni luminoși, Moș Crăciun, steluțe, porți luminoase, dar și cu sigla luminoasă „Iubesc Suceava”, dinspre bulevardul principal.

Liber pentru toată lumea la brad și la ornamentele de sărbătoare din Centru

„Potrivit tradiției, am aprins și în acest an luminile în bradul de Crăciun. Deși pe 28 noiembrie este Ziua Bucovinei, anul acesta am aprins luminile pe data de 27, deoarece avem delegații din mai multe orașe cu care suntem înfrățiți, din Moldova, Ucraina și Republica Cipru, care mâine (n.r. duminică, 28 noiembrie) pleacă și atunci am găsit de cuviință să aprindem luminile în bradul de Crăciun în această seară, să poată fi prezenți la manifestare. Acest an este unul mai special. Ieri am inaugurat târgul de Crăciun, în condiții speciale, cu certificat verde. Asta este realitatea cu legislația în vigoare și noi sperăm ca lucrurile să evolueze într-o latură mai bună, în așa fel încât să scadă numărul de persoane care să fie infectate cu acest coronavirus și să putem, poate în luna decembrie, să desființăm acel perimetru iar lumea să aibă acces liber în târgul de Crăciun”.

Primarul Sucevei a menționat faptul că deși lumea este dornică de evenimente și să se bucure de sărbători, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, anul acesta nu pot fi organizate evenimente culturale în centrul Sucevei.

„Pentru ca toată lumea să se poată bucura de aprinderea luminilor de sărbătoare am făcut tot ce am putut pentru ca bradul să nu fie în perimetrul Târgului de Crăciun, unde legea ne obligă să-l securizăm iar accesul să se facă doar cu certificat verde. Mă bucur că a venit un număr mare de oameni în Centru. Le recomand să respectăm regulile legate de coronavirus, să poarte mască în primul rând, să respecte pe cât posibil distanța socială și să ne bucurăm cu toții de farmecul sărbătorilor de iarnă. În toată țara și la Suceava suntem într-o perioadă grea, de încercare, încă se mai moare din cauza covidului și vrem să aducem un strop de bucurie în sufletul sucevenilor. Și am făcut un efort deosebit și în acest an să avem aprins iluminatul ornamental festiv în toate cartierele din orașul nostru, chiar dacă, așa cum se știe, a crescut prețul la curentul electric și costă mai mult. Dar nu are nici un preț această bucurie pe care vrem să o dăruim sucevenilor. Le dorim sărbători fericite și îi așteptăm alături de noi și ne rugăm la bunul Dumnezeu să se domolească această pandemie să ne putem bucura cât mai mult de sărbătorile de iarnă”, a adăugat Ion Lungu.

Aglomerație la Târgul de Crăciun

Perimetrul limitat alocat Târgului de Crăciun, în acest an, pentru a fi îndeplinite condițiile impuse de lege, în contextul pandemiei, s-a dovedit neîncăpător sâmbătă seara, când o mulțime dintre cei care au venit să asiste la aprinderea luminilor de sărbătoare au trecut și pe la căsuțele cu produse fel de fel, mai ales că și mirosurile erau îmbietoare.

Scrijelele de cartofi s-au dovedit și în acest an vedetele Târgului de Crăciun, fiind făcute cozi de zeci de persoane pentru a savura bucatele rumenite la foc, la mare căutare fiind și colacii kurtoș, plăcintele, vinul fiert și preparatele tradiționale.

Târgul de Crăciun rămâne deschis în centrul Sucevei până pe 15 ianuarie 2022.