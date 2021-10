Pentru achiziția de combustibil

Furnizarea căldurii în locuințele celor 19.000 de familii care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Suceava a fost “securizată” de municipalitate prin acordarea unui avans de 10 milioane de lei în contul subvenției care se acordă pentru ca gigacaloria plătită de suceveni să nu fie mai scumpă de 240 de lei. Banii vor ajunge la producătorul de energie termică, Bioenergy, pentru achiziția de biomasă necesară funcționării centralei de termoficare în această iarnă.

Consiliul Local Suceava, întrunit luni dimineață, în ședintă extraordinară, a aprobat în primul rând o rectificare bugetară, prin care a actualizat bugetul cu cele 15 milioane de lei acordate recent de Guvern, din fondul de rezervă, aceștia fiind încadrați la capitolul “Combustibil și energie”, mai exact la “subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif”.

Primarul Ion Lungu a explicat că din acești bani, 5 milioane de lei sunt necesari pentru plata subvenției datorate din sezonul rece anterior, când furnizarea căldurii s-a făcut inclusiv în lunile aprilie și mai.

“10 milioane de lei sunt necesari să achităm subvenția în avans, să putem asigura masă lemnoasă pentru căldura populației. Este o situație delicată, stocul de masă lemnoasă este mic, gazul metan s-a scumpit mult, încât chiar dacă a mai crescut și prețul la masă lemnoasă, tot e mai bine. Noi dăm această sumă la Thermonet și mai departe ajunge la Bioenergy, la producător. Am fost verificați an de an de Curtea de Conturi și DNA cu această situație și nu a fost vreo problemă”, a explicat edilul sucevean.

Practic, subvenția acordată de primărie acoperă diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației în sistem centralizat, de 445,54 lei (inclusiv TVA), astfel încât suceveanul să plătească doar tariful local stabilit pentru facturarea energiei termice către populație, de 240 de lei, cu TVA inclus.

Decizia a fost votată de aleșii locali prezenți la ședință, 20 la număr, cu 19 voturi pentru și o abținere, fiind semnalate câteva probleme, precum datoriile neplătite ale populației.