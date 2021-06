Critici

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, consideră că în goana de a moderniza Suceava doar pe hârtie şi pe reţelele de socializare, actuala conducere PNL a primăriei neglijează esențialul, şi anume cetățeanul sucevean, omul, plătitorul taxelor și impozitelor din care sunt plătiți ei, administratorii banului public.

Dan Ioan Cuşnir a făcut o comparaţie între conducerea Primăriei Suceava şi primarul Mircia Gutău, un bucovinean din Grănicești care a modernizat în mod real Râmnicu Vâlcea.

„Scopul unei administrații corecte este să crească calitatea vieții cetățenilor, acest lucru se întâmplă atunci când cetațenii sunt puși în prim-plan, atunci când omul este în centrul atenției administrației locale”, a spus Cuşnir. El a adăugat că „modernizările pe hârtie” din Suceava arată că în municipiu s-au cheltuit peste un miliard de euro pentru modernizări care nu au dus la creșterea calității vieții locuitorilor urbei, ba mai mult, din ce în ce mai mulți suceveni se plâng de infrastructura proastă, de lipsa siguranței pietonilor și în traficul rutier, de atrocitățile urbanistice, de distrugerea spațiului verde și a domeniului public, de avarii la investiții abia finalizate, de reparații de mântuială și lista poate continua.

El consideră că pe măsură ce „Suceava se modernizează”, sucevenii constată că le scade calitatea vieții. Liderul PSD Suceava a mai precizat că actuala conducere PNL a Sucevei trebuie să înțeleagă că omul este mai important și că preocuparea pentru creșterea calității vieții trebuie să primeze preocupării pentru conturi false.

„Pietonul din Suceava are același drept la siguranța rutieră ca și pietonul din Râmnicu Vâlcea, oraș condus de un bucovinean adevărat. Iubitorii șahului din Suceava, care se adăpostesc când plouă sub un copac, au aceleași drepturi la condiții decente ca și șahiștii din Râmnicu Vâlcea. Suceava și sucevenii merită aceeași calitate a mobilierului urban ca și cei din Râmnicu Vâlcea. Suceava are nevoie de primenirea administrației locale”, a mai declarat Dan Ioan Cuşnir. Astfel, el a spus că Suceava are nevoie de oameni noi, cu mentalități aliniate vremurilor.