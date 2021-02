Pe piață

Imobilele din blocul construit de firma Con Bucovina Suceava la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni, în spatele benzinăriei OMV, sunt scoase la vânzare de proprietar. Este vorba de trei tipuri de imobile: garsoniere, apartamente cu 2 camere și apartamente cu 3 camere. Prețul de vânzare este între 1.100-1.200 euro/mp, iar în acest preț sunt incluse și o serie de amenajări interioare, respectiv uși interioare, gresie, faianță, parchet, obiecte sanitare și centrală proprie. Cele 10 garsoniere au o suprafață de 38,2 mp, apartamentele cu 2 camere sunt în număr de 88 și au suprafețe între 41,4-70 mp, în timp ce pentru cele 18 apartamente cu 3 camere suprafețele variază între 76-90 mp. Pentru viitorii proprietari ai imobilelor din acest bloc, dezvoltatorul oferă și parcări. Este vorba de 40 de parcări subterane, al căror preț este între 5.000-6.000 de euro, dar și 40 de parcări la suprafață, prețul acestora fiind de 3.000-3.500 de euro.

La parter vor exista și spații comerciale, care se vor întinde pe o suprafață de 700 mp.

Blocul are două tronsoane, unul cu două scări cu câte 10 etaje, iar al doilea are o scară cu 9 etaje. Fiecare scară de bloc dispune de două lifturi. Construcția are la bază 421 de piloți forați la o adâncime de 20 de metri, ceea ce-i conferă o mare stabilitate. Zidurile blocului sunt din cărămidă porotherm 25, iar fiecare imobil este finisat cu gresie, faianță, uși interioare de lemn, ușă exterioară metalică, centrală proprie și calorifere, precum și tâmplărie de PVC cu geam TRIPAN, cu protecție solară.

Accesul la bloc este posibil pe două căi: direct din bulevardul 1 Decembrie, pe lângă sediul Direcției Agricole, dar și de pe strada Pictor Șerban Rusu Arbore.

Relații suplimentare despre acest proiect pentru persoanele interesate să-și achiziționeze un apartament în acest bloc pot fi obținute la numerele de telefon 0740 311 931 sau 0722 527 260 sau pe contul de facebook conbucovina. Trebuie menționat că o parte din imobile au fost deja vândute, iar constructorul estimează că toate lucrările care mai trebuie realizate vor fi finalizate în câteva luni.