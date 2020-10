Implicare

Un om de afaceri bucovinean, originar din Milișăuți, Mihai Dohotar, va candida la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie din partea PNL Diaspora pentru un loc în Senatul României. Mihai Dohotar este pe locul al doilea pe lista PNL Diaspora pentru Senatul României, având șanse foarte mari să îi reprezinte pe românii din afara granițelor țării în Parlamentul României.

Mihai Dohotar are 54 de ani și a plecat în anul 1996 în Grecia, acolo unde, pe lângă implicarea în sprijinirea comunităților de români, a reușit să-și dezvolte și propriile afaceri. În urmă cu șase ani a decis să intre în politică, în PNL Diaspora, considerând că astfel poate veni și mai mult în sprijinul românilor plecați în străinătate. „M-am implicat foarte mult în mediul asociativ, inițial în Grecia, iar mai apoi în Cipru, precum și în alte țări din Europa. Cu timpul, am ajuns la concluzia că pot ajuta mai mult în rezolvarea a tot ce înseamnă problemele reale ale românilor din diaspora, implicându-mă activ și în politică”, ne-a declarat candidatul PNL pentru Senat.

Mihai Dohotar povestește că, după ce a ajuns în Grecia, a început cu munca de jos, iar în urmă cu mai bine de 10 ani a decis că este momentul să înceapă propria afacere. Pentru început a fost asociat cu un grec într-o firmă de curățenie, iar după moartea acestuia a preluat întreaga afacere. Ulterior, Mihai Dohotar a deschis o firmă proprie, Carpathian Bakery, un laborator de patiserie și gastronomie românească, dar și grecească, firmă prin care organiza, printre altele, și diverse evenimente pentru românii din Grecia. Deschiderea acestei firme a intensificat relațiile pe care Mihai Dohotar le-a avut cu reprezentanții comunităților de români din Grecia, care i-au fost alături în dezvoltarea afacerii. „Atunci am considerat firesc să întorc sprijinul primit și am adunat un grup de antreprenori români din Grecia, cu ajutorul cărora am decis să ajutăm asociațiile de români, cu rechizite pentru școli sau orice altceva aveau nevoie. Însă, la un moment dat, criza din Grecia a făcut ca foarte multe firme cu capital românesc să se închidă. Problemele începeau să fie din ce în ce mai diversificate, nu mai era problema doar de bani. Era clar că nu puteam să mă duc să îi reprezint în relația cu autoritățile locale sau cu autoritățile din România ca persoană fizică și, în acel moment, am hotărât să mă implic politic și am considerat că acesta este cel mai bun pas pentru a ajuta în continuare”, a spus Mihai Dohotar. Acesta mărturisește că nu s-a gândit niciodată să facă din politică o carieră, însă discuțiile și întâlnirile cu românii din străinătate, dar și faptul că are timpul necesar, l-au făcut să se implice din ce în ce mai mult în această activitate. Astfel se face că în momentul de față Mihai Dohotar este vicepreședinte al PNL Diaspora, fiind coordonator regional pe zona Sud-Est a Europei, respectiv în țările Grecia, Cipru, Turcia și Bulgaria. El a ținut să precizeze că PNL Diaspora este condus de senatorul Viorel Badea, care se află pe prima poziție pentru Senat din partea acestei organizații liberale.

În același timp, Mihai Dohotar este, de cinci ani, și ambasador RePatriot, postură din care îi încurajează pe românii din străinătate să se reîntoarcă și să investească în România.

Mihai Dohotar este consilier în cabinetul secretarului de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni

Dorința de a-i ajuta pe românii plecați în străinătate l-a determinat să accepte și un post de consilier în cadrul cabinetului secretarului de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni din Guvernul României, condus de Ovidiu Burdușa. Din această postură, Mihai Dohotar are în atribuții, oficial, problematica tuturor românilor din Diaspora. De precizat că este pentru prima dată când un sucevean ocupă o astfel de funcție, Mihai Dohotar subliniind faptul că este pentru prima dată când mare parte a conducerii acestui departament provine din Diaspora.

El a ținut să explice faptul că anul acesta Departamentul Românilor de Pretutindeni a pus un accent foarte mare pe educația copiilor români din străinătate, prin sprijinirea și dotarea școlilor de weekend. „Având ca prioritate educația și având în vedere situația epidemiologică actuală, am redus foarte mult finanțarea spectacolelor și a altor tipuri de serbări sau festivaluri. Astfel, în proporție de peste 60%, banii au fost alocați anul acesta pe educație, adică pentru sprijinirea școlilor românești de weekend”, a explicat Mihai Dohotar. El a adăugat că alt proiect important pe care îl susține și care urmează să fie realizat în parteneriat cu Ministerul Educației este cel pentru realizarea unei platforme de învățământ online pentru copiii românilor din Diaspora, dar și recunoașterea în țară a diplomelor primite de elevii școlilor de weekend din străinătate.