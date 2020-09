Diversitate

Toamna este perioada cea mai potrivită pentru înființarea unei noi plantații, fie că e vorba de spațiul din spatele curții sau de o plantație pe o suprafață mai mare de teren. Plantațiile de arbuști fructiferi, în special cele de zmeur, mur, coacăz, afin, lonicera sau agriș sunt la mare căutare în ultima perioadă, atât pentru consumul propriu, cât și ca idee de afacere. Pepiniera Moara a căpătat un bun renume la nivel național atât datorită calității materialului săditor la căpșuni, arbuști fructiferi sau pomi roditori, cât și datorită experienței și sfaturilor specialiștilor care lucrează acolo.

Plantele, înainte de toate, au nevoie de o sursă de apă. Deşi sunt soiuri rezistente, seceta poate compromite cultura de fructe, dar poate duce şi la moartea plantelor. De asemenea, pentru ca fructele să fie dulci şi aromate au nevoie nu doar de lumină, ci de razele directe ale soarelui care fixează în fruct aroma și dulceața.

O condiție importantă o constituie alegerea unui teren bine aerisit şi a unui sol unde nu există riscul de a bălti apa, ceea ce ar duce la asfixierea rădăcinilor. Şi nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere pregătirea terenului, care trebuie să fie arat, discuit sau săpat manual.

Zmeur din prima pepinieră certificată din Moldova

Inginerii Pepinierei Moara Marius Tudorean și Alexandra Orlaie au înființat, în toamna anului 2019, prima drajonieră certificată din Moldova, iar din această toamnă ne putem bucura de soiuri de zmeur precum Canby și Veten, două soiuri rezistente și productive. Canby este un soi de zmeur care produce la jumătatea lunii iunie, cu fructe mari și aromate. Este ușor de întreținut, făcând față schimbărilor climatice și oscilațiilor de temperatură. Veten este un soi mijlociu cu fructe de zmeur ușor alungite, de mărime mijlocie, iar Tulameen vine ca o variantă cu fructe mai mari.

Soiuri precum Laszka, Sokolica, Przehyba și Glen Ample sunt pretabile pentru piață, datorită aspectului comercial deosebit, fructelor mari și rezistente, dar și aromei ce amintește de gustul zmeurei de altădată. În același timp se poate opta şi pentru soiurile remontante, care produc o perioadă mai lungă de timp dacă sunt susţinute cu hrană şi bine irigate, ca soiuri productive putând fi procurate Polka, Polana, Polonez, dar şi soiuri noi precum Delniwa.

Oferta de căpșun, cu un material săditor atent selectat

Această cultură se poate înfiinţa toamna devreme, fructele de căpşun fiind foarte căutate din luna mai până toamna târziu. În perioada de producţie plantele trebuie păstrate curate, plivite de buruienile care constituie un factor de umiditate şi cresc riscul de boală, irigate la nevoie şi tratate cu substanţe ecologice sau chimice, după caz.

Cele mai timpurii soiuri de căpşun din lista pepinierei sunt Vibrant, apoi Rumba, Honeoye şi Magnum, soiuri care au un randament ridicat şi de-a lungul timpului s-au dezvoltat foarte bine în condiţiile din ţara noastră. Ca alternativă sunt soiuri mai tardive precum Florence, de altfel un soi foarte aromat şi rezistent la transport. Clienții pot opta și pentru un soi remontant, care poate produce aceeaşi cantitate de fructe, însă pe o perioadă mai lungă de timp, adică din iunie-iulie până toamna târziu. Soiurile care le găsiţi pe piaţă în extrasezon sunt Albion şi San Andreas.

Mur şi afin, cu fructe bogate în vitamine și puternic antioxidante

Din categoria fructelor mici este recomandat murul datorită conţinutului bogat în vitamine, minerale şi acizi organici cu efect puternic antioxidant. Fructele sunt indicate atât copiilor în procesele de creştere, cât şi bătrânilor care au risc de demineralizare osoasă. Cele mai căutate soiuri sunt Triple Crown, Navaho, Black Satin, Chester şi Polar. Sunt soiuri pretabile pentru zona noastră şi au nevoie de susţinere pe spalier, putându-se în același timp prinde şi lega sub forma unui gard fructifer.

Afinul este o cultură mai pretenţioasă, dar realizabilă cu ajutorul sfaturilor specialiştilor de la Pepiniera Moara. Pentru plantare e nevoie de turbă acidă care se găsește la sediul pepinierei, iar pentru înfiinţarea unei culturi comerciale, unul din ingineri vă poate oferi consultanţă în privința solului. Soiurile aflate în ofertă sunt Earlz Blue, Bluecrop, Bluegold, Nelson, Duke şi Darow.

Pentru cei care doresc o alternativă mai uşor de întreţinut, este recomandat afinul siberian – lonicera, care produce fructe asemănătoare cu afinul, dar uşor alungite şi mult mai timpurii. Oferta conține o paletă largă, cu soiuri precum Aurora, Duet, Indigo, Gem sau Honey Bee, Jugana, Vostrog. O alternativă pe care cei mici o adoră o constituie afinul canadian – Saskatoon, aflată în oferta Pepinierei Moara. Afinul canadian este un arbust peren, care se aseamănă cu afinul la aspect, dar gustul este cu mult diferit. Fructele au o culoare albastru închis și o aromă intensă, sunt foarte dulci şi aromate și se recoltează în luna iunie.

O ofertă generoasă de arbuști fructiferi de calitate

Coacăzul nu trebuie să lipsească din grădina dumneavoastră, iar coacăzul negru creşte sub formă de tufă, soiuri recomandate fiind Tiben, Titania, Tihope, Ruben şi Tisel. Coacăzul roşu, cu soiuri precum Detvan sau Rondom, are o cerere mare pentru prelucrarea sub formă de gem şi jeleu. Pentru a-și bucura clienții interesați și de alte tipuri de fructe, în lista de ofertă a Pepinierei Moara există o gamă cât mai largă de soiuri de agriș, aronia și merișor.

