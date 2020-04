Asociația Speranța pentru România

Asociația Speranța pentru România a lansat sâmbătă, 28 martie, o campanie umanitară pentru a veni în ajutorul unui tânăr sucevean, Ionuț Badragan, în vârstă de 20 de ani, care suferă de cancer. În prezent, Ionuț este în Italia, unde urmează un tratament la Spitalul Molinette First Aid din Torino. Tânărul are nevoie de fiecare dintre noi pentru a putea acoperi costurile aferente spitalizării, care țin de cazare și de alimentație.

„Haideți să îl sprijinim pe Ionuț în lupta cu această boală cumplită. Împreună cu dumneavoastră putem să îi oferim lui Ionuț o șansă la viață”, este mesajul transmis de Asociația Speranța pentru România.

Totul a plecat de la un ganglion la gât

Ionuț Badragansuferă de Limfom Hodgkin, stadiul III, adică un tip de cancer care se formează la nivelul limfocitelor. Odată cu această cumplită boală, toată viața acestui tânăr s-a dat peste cap.”Până în urmă cu doi ani, viața mea a fost perfectă.Fac parte dintr-o familie minunată, sunt singurul copil la părinți, iar ei mi-au oferit tot ce aveam nevoie”, povestește Ionuț, care a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” cu o medie destul de mare, apoi a fost acceptat la Facultatea Politehnică din București, pe care a început-o în septembrie 2018.

”Înainte de aceasta, prin luna august, mi-a ieșit un ganglion la gât. Nu am băgat în seamă, deoarece credeam că este doar o aluniță. Din păcate, starea mea de sănătate s-a înrăutățit, făceam febră tot mai des și aveam multe stări de rău. Am făcut multe analize, printre care și o biopsie.În tot acest timp, am continuat facultatea, cu speranță și credință. Am învățat cât am putut de bine și am continuat să mă rog…, având dureri foarte mari, pe care doar cu medicamente le puteam stopa”, își continuă povestea Ionuț.

Tratamente chinuitoare

Din păcate, au venit și rezultatele biopsiei: cancer. Toate visurile tânărului, toate speranțele lui s-au năruit într-o clipă. De urgență a fost nevoit să întrerupă facultatea și să înceapă tratamentul prin chimioterapie la Iași. La sfârșitul anului 2018, a început prima cură și a efectuat 14 ședințe la Spitalul Oncologic din Iași. Din păcate, acest tratament nu a dat rezultate. Corpul se obișnuise cu tratamentul. A fost nevoit să înceapă un nou tratament cu chimioterapie, mult mai dur de data aceasta, la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara, în luna august 2019.

După un PET/CT s-a constatat că evoluția lui Ionuț este mult mai bună după acest tratament, observându-se o remisie parțială a bolii. După aceasta, i s-a recomandat un tratament cu Brentuximab, pe care l-a urmat aproximativ trei luni, la Spitalul Municipal din Timișoara. „Părinții mei au cerut păreri și din străinătate, și am fost acceptat la o clinică din Torino, Italia, unde sunt și în prezent. Aici am început un nou tratament cu chimioterapie. Medicii de aici ne-au dat multe șanse, iar speranțele mele au crescut din nou. Am început cu forțe noi o nouă luptă cu această cumplită boală. Sunt sigur că o să ies biruitor! Dar, pe lângă această bucurie, avem o mare tristețe. Ne lipsesc banii deîntreținere. Mama este cu mine permanent, iar tata lucrează acasă, în Suceava. Costurile de aici sunt enorm de mari, chiar dacă tratamentul nu îl plătesc, ne lipsesc banii pentru chirie și alimentație. Nu mai știu la cine să apelez. Prietenii mei m-au ajutat cât au putut fiecare, din păcate nu este îndeajuns. Am apelat la voi, oameni dragi, și, vă rog, ajutați-mă să mă întorc acasă sănătos! Aceasta este cea mai mare dorință a mea. Mă așteaptă facultatea, prietenii, tata...”, este rugămintea fierbinte pe care o face suceveanul către noi, toți.

Cum puteți dona

Ionuț nu poate fără ajutorul vostru. Să nu stăm nepăsători! Hai să-l ajutăm! ”Donațiile efectuate prin transfer bancar se vor actualiza în lista donatorilor, în 7-14 zile de la momentul intrării în contul nostru. Donațiile prin BRD se vor actualiza în 15-30 de zile. Dacă dorești să rămâi anonim, selectează anonim. Numele tuturor donatorilor vor apărea pe pagina și lista donatorilor”, transmit reprezentanții Asociația Speranța pentru România.

Responsabil de acest caz este Cristina Gligor, cazurispro@gmail.com, 0770.372.401. Tatăl lui Ionuț, Adrian Badragan, poate fi contactat la numărul de telefon: 0746 010 159. Pentru mai multe detalii despre cum se fac donațiile intrați pe https://www.sperantapentruromania.ro/cause/badragan-ionut/?fbclid=IwAR0ogUgUfurBaEy9U5EGC7IgrIDGzeE9IlLTNs9jZ6g_D26JG7iq6OxUe-g.

Hai să-l ajutăm pe Ionuț!

Mesaj de la un prieten, Sebi Macovei (Gabriel), postat pe pagina de Facebook:

”Nu o spun doar eu, o spun toți apropiații lui Ionuț, și o transmite el prin fiecare celulă a corpului său. Ionuț este și va fi un luptător! Îl știu pe acest cavaler încă din copilărie, din grădiniță chiar, și vreau să-i transmit pe această cale să fie puternic în continuare, oricât de nedreaptă pare să fie viața uneori.

Tind să cred că este doar o etapă de încercări și bariere din viața ta și fără doar și poate o vei scoate la capăt ca un învingător ce ești! Suntem toți alături de tine, drag și vechi prieten!

Nu am cuvinte să descriu cât de mult ți-ai lăsat amprenta în viața mea și pentru asta îți voi mulțumi până la bătrânețile noastre. Vă rog pe voi, oameni cu suflet generos, studenți, prieteni, persoane care îl cunosc și nu numai, să facem un mic gest care, în detrimentul situației actuale, însemnă enorm, și să-l ajutăm pe Ionuț în aceste momente de cumpănă!

Orice donație este bine-venită, ajutându-l să ducă această luptă.

Ca o ultimă idee, aș vrea să ne gândim, în primul rând, că oricine ar fi putut să fie în această situație: tu, eu, prietenul/prietena ta, mama/tatăl tău, de asta vă întreb: voi ce ați face?

Fii fără griji, Ionuț! Dumnezeu are un plan măreț pentru tine și nu te împovărează cu ceva ce nu poți duce!”