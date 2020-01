Înşelăciuni pe bandă

Un sucevean care a avut deschise de-a lungul timpului mai multe societăţi cu profil de lucrări de tâmplărie şi dulgherie, anchetat de poliţişti pentru mai multe infracţiuni din sfera înşelăciunilor şi a evaziunii, are de răspuns pentru un prejudiciu imens. La poliţie s-au adunat deja 46 de victime care au depus plângeri însoţite de documente justificative pe numele lui Vlad Luchian, în vârstă de 35 de ani, din Zvoriştea, păgubiţii având de recuperat în jur de 800.000 de lei. Cum există şi prejudiciu provocat Statului Român, prin evaziune, „decontul” total se apropie de 1 milion de lei – în jur de 200.000 de euro.

Din informaţiile noastre, dosarul penal care îl vizează pe Vlad Luchian este în mare finalizat de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi în curând va fi înaintat procurorului de caz, cu propunere de trimitere în judecată.

Între timp, în luna octombrie a anului trecut, Vlad Luchian şi-a deschis o nouă firmă, cu acelaşi profil, tot cu sediul în satul Dealu, comuna Zvoriştea, unde a fost şi Elinger SRL, societatea precedentă pe care sunt înregistrate cele mai multe plângeri de la oamenii care au comandat mobilă, au plătit-o, însă nu au mai văzut nici mobila şi nici banii, sau cel puţin nu toţi banii.

Luchian centra şi dădea şi cu capul ca singur reprezentant al firmei

Din cercetările poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a rezultat că Luchian se prezenta sub calitate mincinoasă de administrator de firmă care produce mobilă şi nu avea cum să onoreze comenzile pentru că nu dispunea de posibilitatea confecţionării mobilierului, societatea neavând angajaţi. El se prezenta, arată anchetatorii, ca producător naţional de mobilier. El era cel care semna contractele, dar şi cel care făcea măsurătorile, fiind practic singurul reprezentant al firmei.

Săltat şi băgat în arest doar 24 de ore

Anul trecut, pe 5 septembrie 2019, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la Suceava şi Zvoriştea, la domiciliul suspectului şi respectiv la sediul firmei Elinger SRL.

Vlad Luchian era deja urmărit penal atunci, el fiind acuzat de înşelăciune în formă continuată (21 de infracţiuni), spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare, toate în formă continuată. Între timp, numărul de plângeri depuse pe numele său se apropie de 50.

Ca mod de operare, rezultă din cercetări, Luchian a încheiat contracte de prestări servicii şi facturi fiscale de avans privind executarea de piese de mobilier comandate.

Bărbatul, rezultă din cercetări, îşi făcea reclamă pe internet şi pe facebook ca producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit, deşi nu avea această calitate. Reclama continuă şi acum, dar pe noua firmă, Vil Group Concept.

„A indus în eroare persoanele vătămate din diverse judeţe ale ţării cu ocazia încheierii unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, respectiv că va executa piesele de mobilier comandate, deşi nu dispunea de posibilitatea confecţionării acestora, societatea neavând angajaţi, acţiunile întreprinse având scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust”, se arăta într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

În luna septembrie a anului trecut, Vlad Luchian a petrecut şi 24 de ore în arestul poliţiei judeţene, după care a fost plasat sub control judiciar.

Nici mobilă, nici bani

În cele mai multe cazuri, oamenii duşi cu vorba de la lună la lună privind livrarea mobilei au renunţat la ideea de a o mai primi, însă şi-au cerut banii înapoi. Luchian aparent a fost de acord, însă a invocat că nu are cum să le dea banii în câteva zile, pentru că el a făcut deja comenzi şi banii sunt în rulaj. Practic, alte luni de aşteptare, după care păgubiţii au ajuns să depună şi reclamaţii la Protecţia Consumatorului, respectiv plângeri penale la poliţie. Se poate presupune just că numărul de păgubiţi este şi mai mare, fiind probabil ca unii să fi renunţat după ce şi-au recuperat măcar o parte din bani ori alţii să se fi împăcat cu ideea că nu îşi vor mai recupera vreodată banii şi să nu mai dorească să umble cu plângeri pe la poliţie şi ulterior în instanţă.

Multiple infracţiuni pentru care Luchian va răspunde

Pe lângă înşelăciune, bărbatul ar putea răspunde în faţa judecătorilor şi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea în folosul propriu.

Cu privire la noua firmă deschisă în octombrie, încă nu au fost depuse plângeri de înşelăciune.

Cazul concret al unui client purtat cu vorba şi ameninţat cu judecata când a cerut banii înapoi

În luna februarie a anului 2019, un client din Bucureşti a trimis o plângere redacţiei ziarului nostru, în care relata cum s-au derulat evenimentele de la încheierea contractului cu Elinger SRL.

Eugen Sandu a relatat că în martie 2018 a făcut o comandă de mobilă la SC Elinger SRL din comuna Zvoriştea. La data de 16 martie au fost făcute măsurătorile în apartamentul său din Bucureşti (personal de către Vlad Luchian), iar în cursul zilei de 17 martie a fost semnat contractul pentru confecţionarea mobilei, cu scadenţă la data de 26 mai 2018. Două zile mai târziu clientul a virat prin bancă un avans de 11.500 de lei către Vlad Luchian, din totalul de 16.500 de lei care reprezenta contravaloarea totală a contractului.

”În luna iunie, după repetate amânări din varii motive, întârzieri sau nereguli la piesele de mobilier, Vlad Luchian, administratorul firmei care a venit la măsurători, a decis din senin că e mai bine pentru dumnealui să ne dea banii înapoi, căci mobila nu o mai aduce înainte de mutarea noastră în apartament, pe 7 iulie 2018. Noi aveam nevoie de mobilă, nu de bani, cu atât mai mult cu cât în ziua mutării în casa nouă, cu un bebeluş de câteva luni, casa era goală şi noi eram cu sacii plini de lucruri în mijlocul casei. La data de 21 septembrie 2018, după alte amânări şi minciuni, am reuşit să ajungem la Vlad Luchian prin intermediul unei cunoştinţe din Suceava. În urma discuţiei avute cu administratorul, am reuşit să obţinem de la el 2.500 de lei, în tranşe de 500 şi apoi 2.000 de lei. Restul de 9.500 de lei a spus că nu îi vom mai vedea niciodată, că nu are nimeni ce să-i facă, ba mai mult ne ameninţa cu judecata dacă nu îl lăsăm în pace.”

Cum pune problema Vlad Luchian

Clientul nemulţumit s-a adresat Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava. Acolo, la vremea respectivă, mai erau deja înregistrate încă şase plângeri, în care clienţii îl acuzau pe acelaşi Vlad Luchian că nu le-a livrat mobila comandată şi nu le-a fost restituit nici avansul plătit.

Vlad Luchian nu recunoaşte mai nimic din ce i se impută şi mai de fiecare dată a dat vina pe client, spunând că acesta nu a fost mulţumit de mobilă şi că a cerut banii înapoi, dar el nu mai are cum să îi returneze pe toţi. Contactat de Monitorul de Suceava la un material precedent, suceveanul a mai declarat senin că în zece ani de activitate a avut doar câţiva clienţi nemulţumiţi.

În faţa poliţiştilor, acesta a dat asigurări de fiecare dată că face eforturi pentru a returna parte din banii de la comenzile neonorate.

Vedetă la emisiuni TV şi în presa de scandal

Vlad Luchian s-a căsătorit în anul 2008 cu Viorica Susanu, fostă campioană olimpică la canotaj, sport pe care l-a practicat şi el. Cei doi au şi un copil împreună. Mariajul a eşuat şi s-a ajuns la scandal şi acuzaţii, care au făcut deliciul unor emisiuni TV de genul „Acces direct”, precum şi al presei mondene.

Vlad Luchian şi-a acuzat soţia că l-a înşelat şi a povestit pe larg despre subiect pe la emisiunile la care a fost invitat.