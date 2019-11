Impact fatal

Un bărbat de 29 de ani, din Putna, şi-a pierdut viaţa în timpul nopţii de marţi spre miercuri, în urma unui grav accident petrecut în localitate, pe drumul naţional 2H. Impactul a avut loc înainte de ora 04.00, când un autoturism VW Golf scăpat de sub control a lovit un stâlp de iluminat, fiind proiectat apoi într-un gard metalic şi în poarta şi fântâna unei case. A fost solicitată intervenţia unui modul SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Vicovu de Sus, cu autospeciala pentru descarcerare şi ambulanţa SMURD, având sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Rădăuţi. La locul accidentului au fost identificaţi doi răniţi grav, şoferul Gabriel Bobu, de 24 de ani, din Putna, semiconştient, prezentând mai multe leziuni şi Ionel Popescu, de asemenea localnic, pasagerul de 29 de ani, proiectat în afara maşinii şi aflat în stare de inconştienţă.

Localnicii s-au trezit speriaţi de zgomotul produs de maşină la impact

Accidentul a fost semnalat la 112 de către localnici, cei care au auzit zgomotul impactului. Unul dintre ei ne-a povestit: ”Televizorul a făcut de câteva ori clic, clic şi pe urmă am auzit bubuitura, după care nu s-a mai auzit nimic. Când am ieşit afară, întuneric, nici nu se vedea maşina. Când ne-am dus acolo lângă gard, am văzut maşina lângă fântână. S-auzea gemând, iar unul dintre ei striga, alo, alo, ca să dea semn că e acolo, în maşină. Dar nu te puteai băga, pentru că maşina era întoarsă şi nu se vedea nimic.”

Proprietarul casei în curtea căreia autoturismul a făcut ravagii ne-a relatat momentele de după producerea accidentului: ”Dormeam şi am auzit o bubuitură şi un zgomot mare, nu am ştiut despre ce e vorba. Am ieşit repede, am deschis uşa, soţia a văzut prima, <hai că avem o maşină în curte la fântână>. Am sunat la 112, prima dată nu a răspuns, după aceea a răspuns şi a vorbit un vecin. Maşina e aici, cred că a venit din partea asta, dinspre Putna şi a stricat tot aici, toate plasele de gard, toate porţile. Au fost două persoane în maşină, nu ştiu cine era la volan. Una era ieşită afară din maşină, lângă un gard şi una era pe jumătate afară din maşină. Cel de lângă gard nu conştientiza deloc, şoferul era pe jumătate din maşină şi l-am întrebat <Câţi aţi fost în maşină, ce-aţi făcut?> <Nu ştiu, nu ştiu!>, atât spunea. Imediat, foarte repede a venit SMURD-ul şi maşina de pompieri, a venit şi poliţia şi după cum vedeţi cred că unul e decedat.”

Şoferul de 24 de ani consumase alcool înainte de a se urca la volan. Din păcate, pasagerul inconştient nu a mai putut fi salvat

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul arătând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost examinat de cadrele medicale şi transportat apoi de o ambulanţă la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plăgi excoriate frontale şi contuzie de coloană cervicală, după care a fost transferat la Spitalul Judeţean Suceava pentru investigaţii de specialitate. La spital i-au fost recoltate şi probe de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. Pentru pasagerul inconştient au fost efectuate manevre de resuscitare însă, din păcate, în jurul orei 05.00, Ionel Popescu a fost declarat decedat.

Cercetările întreprinse de poliţişti au arătat faptul că accidentul s-a produs pe un sector de şosea în linie dreaptă, la circa 500 de metri de intrarea în localitate dinspre Gura Putnei. În timp ce se afla la volanul unui autoturism VW Golf, tânărul de 24 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de mers, a revenit apoi pe sensul său, după care a părăsit partea carosabilă, a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a reţelei electrice, apoi cu un gard din plasă sudată şi în cele din urmă cu gardul metalic al unui imobil, autoturismul oprindu-se în curtea imobilului respectiv după ce a acroşat şi fântâna. Impactul a fost foarte puternic, astfel încât motorul autoturismului a fost smuls de pe tampoanele maşinii. Cele două airbaguri ale maşinii s-au deschis la impact, însă cel mai probabil bărbatul de 29 de ani nu purta centura de siguranţă. Martorii au povestit că imediat după producerea impactului, un alt autoturism a trecut pe drum în mare viteză. Cercetările sunt efectuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârşirea infracţiunilor de „ucidere din culpă”, „vătămare corporală din culpă” şi „conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.