La Universitate

La etajul sediului Casei de Cultură de Studenților, din str. Zorilor, nr. 6 (lângă Albina), o mână de studenți ai Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) forfotesc în unul dintre cele mai noi ”laboratoare” ale instituției, un studio multimedia dotat cu echipamente și tehnologii performante.

Sunt tineri care frecventează Digital Media Center din cadrul Casei de Cultură a Studenților, centru care le oferă posibilitatea instruirii și formării în activități de tip multimedia, de la conceperea unui material video sau foto, editare, producție și post-producție, până la branding-ul acestuia.

Concret, munca tinerilor se materializează în emisiuni TV, vizibile în mediul online, reportaje, clipuri de promovare, fotografie, materiale video etc.

Cei mai mulți dintre ei s-au înscris la cursurile Digital Media Center fără a avea cunoștințe prea ample despre acest domeniu, doar dirijați de pasiunea pentru fotografie sau video, de preocuparea pentru noi tehnologii sau jurnalism.

În prezent, în „grila” centrului figurează două emisiuni, ”Good morning USV” și „Doza de energie” (interviuri și vox populi), acestea putând fi urmărite online, pe facebook sau youtube.

Coordonatorul centrului este Ștefan Sfichi, acesta menționând că în cadrul DMC se pot înscrie studenți de la orice facultate, care au oportunitatea să învețe cum să creeze un produs media, de la faza de idee, până la produsul final.

„Suntem <all in one>. Este locul unde studenții pot să vină să învețe să realizeze un produs media complet, concret, să facă emisiuni, să stea la butoane sau să fie în fața camerei, să fotografieze, să editeze, dar în același timp e și o miniteleviziune studențească. Am reușit să facem până în momentul de față, doar cu studenți, trei emisiuni în direct. Există și alte emisiuni pe care încercăm să le pregătim tot în direct și chiar lucrăm la posibilitatea de a extinde grila de programe, dacă pot să-i spun așa. Studenții vin, exersează și își dau seama ce vor să aprofundeze, chiar dacă pe parcurs ajung să învețe din toate”, a arătat acesta.

Ștefan Sfichi sau Steve, așa cum îl cunosc apropiații, spune că atât cursanții centrului media al USV, cât și dotările acestuia au trecut în ultima perioadă printr-o reală evoluție datorită eforturilor Casei de Cultură a Studenților.

„Studenții s-au înscris la începutul anului universitar, unii au mai renunțat pe parcurs, alții și-au dat seama că le place, i-a prins microbul și așa s-a format echipa. Noi încercăm să funcționăm ca o instituție reală și exersăm totul cu cea mai mare responsabilitate”, a mai menționat Steve.

”Good morning USV”, emisiunea de joi dimineață

Activitatea echipei este vizibilă pe youtube sau pe facebook, unde tinerii postează în mod constant despre activitatea lor, emisiuni său interviuri.

Studenții Silviu Marmeliuc, Diana Stredie și Bogdan Robu sunt moderatorii emisiunii ”Good morning USV”, matinal pe care îl pregătesc în fiecare zi de joi.

Experimentează săptămânal emoțiile ”live-ului”, însă fac echipă bună cu băieții de la butoane, cu colegii din spatele camerelor, astfel că produsul final este unul dinamic, interactiv și spontan.

Și-au propus să fie prieteni cu spectatorii lor din online, pentru care se pregătesc temeinic înaintea fiecărui ”live” și cărora le livrează teme de interes din domenii variate. Sunt naturali, interacționează și îmbină informațiile utile cu scurte pastile de umor.

„Ne informăm cu privire la evenimentele care urmează să se desfășoare, realizăm un scurt script și încercăm să avem și invitați. E important să ne pregătim înainte de emisiune, mai ales că este live. Suntem la început, nu avem o pregătire specială în acest domeniu, uneori chiar poți să rămâi în pană de idei, așa că este bine să ai un as în mânecă”, mărturisesc studenții.

Aceștia povestesc că în cadrul ”Good morning USV” abordează teme de interes atât pentru studenți, cât și pentru publicul larg.

De la butoane, din regia de emisie, îi urmăresc alți colegi, responsabili ca sunetul și imaginea transmisiei să fie ca la carte.

”E o atmosferă atractivă aici, suntem o echipă unită. M-am înscris la Digital Media Center din 2018, aveam un DSLR acasă, făceam poze, dar ca amator. Acum pot spune să sunt next level, lucrăm cu aparatură performantă, a fost o evoluție continuă”, spune unul dintre studenți.

Acum fiecare dintre ei știe să lucreze aproape de modul profesionist, mai ales că aparatura le permite acest lucru.

Vor să lanseze și o emisiune muzicală

Cătălin Cioban este manager al Digital Media Center. Este student în anul III la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, iar din echipa centrului face parte de mai bine de doi ani, de când acesta era la stadiul de idee.

„Primul an de activitate a fost ca o pregătire, o încălzire. Nu eram experimentați, ne mai coordona Steve și am mai învățat din propriile greșeli. Ne-am gândit la nume, ne-am făcut logo, în timp ne-am mărit echipa și am început să avem tot mai multe proiecte. Suntem ca o familie, ne înțelegem bine, colaborăm bine”, menționează Cătălin.

Pentru viitor, echipa vrea să pregătească o emisiune muzicală, iar începând de anul viitor, Digital Media Center va fi și loc de practică pentru studenții noului program din oferta USV – Media digitală.