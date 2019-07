Civilizaţie

Pentru vameşii de la Punctul de Trecere a Frontierei Vicşani curăţenia din trenuri şi păstrarea acesteia nu reprezintă absolut nimic. În lupta, de altfel legitimă, de a descoperi ţigările de contrabandă pe care diferiţi indivizi certaţi cu legea vor să le treacă din Ucraina în România, lucrătorii vamali nu pregetă nici o clipă, indiferent de condiţiile în care o fac.

Mai mulţi vameşi de la PTF Vicşani, locul prin care trenurile intră/ies din Ucraina spre România, au fost fotografiaţi în timp ce erau urcaţi pe banchete direct cu pantofii cu care au călcat prin praf şi mizerie. Este drept, sunt şi vameşi care au peste încălţăminte papuci de plastic de unică folosinţă, numai că persoanele care i-au surprins spun că după ce au coborât pe jos, prin vagon, acei papuci de unică folosinţă nu sunt înlocuiţi înainte de a se urca pe o altă banchetă.

În acest fel, microbii şi mizeria sunt puşi fix în braţele călătorilor care circulă cu trenurile internaţionale, respectiv două perechi în fiecare zi, ceea ce frizează nu doar bunul-simţ, ci şi normele minime de igienă.

Cerbicia cu care este căutat fiecare colţişor din puţinele vagoane care tranzitează frontiera româno-ucraineană nu face decât să îndepărteze călătorii, şi aşa puţini la număr, care ar dori să viziteze Cernăuţiul. De altfel, nici călătorii nu au parte de un tratament mai ortodox din partea vameşilor de la Vicşani, care îi bruschează verbal şi îi tratează ca pe eventuali contrabandişti.

Puţinii turişti, prezumtivi infractori

Un astfel de caz a fost semnalat de un reporter al cotidianului „Monitorul de Suceava” în urmă cu doi ani. Acesta a vizitat Fântâna Albă, locul unde mii de români au fost măcelăriţi de trupele sovietice în al Doilea Război Mondial, iar la întoarcere a fost tratat ca un prezumtiv infractor atât el, cât şi colegul de drum.

Iată ce spunea colegul Florin Paiu în materialul din mai 2017: „Şeful de tren ne întreabă încă de la urcare dacă suntem cei doi băieţi <suspecţi> de la trenul de dimineaţă. Aveam să aflăm că a fost avertizat de unul dintre poliţiştii de frontieră de la Vicşani că sunt doi călători <suspecţi> care au mers <doar> până la Vadu Siretului, pe unde urmau să stea câteva ore. Şeful de tren ne roagă să nu-i facem probleme, iar dacă avem ţigări sau altă marfă de contrabandă să nu urcăm în tren. Ajungem din nou la Vicşani, unde mai mulţi domni, poliţişti de frontieră şi vameşi, încep controlul. Unul are mănuşi albe, lungi, şi ne întrebăm unde ne va controla cu ele... Domnii intră în compartiment, ne verifică ghiozdanele, ne întreabă dacă avem ceva marfă, iar apoi ne roagă respectuos să ieşim din compartiment. Urmează o verificare minuţioasă a compartimentului nostru, inclusiv a plafoanelor. Senzaţia este că am cam deranjat prin excursia noastră la Vadu Siretului. În plus, asistăm la o desfăşurare de forţe total disproporţionată faţă de cei trei călători care eram în tren. Faptul că am făcut fotografii din tren, pe perioada călătoriei, ne-a transformat probabil în suspecţi şi mai mari”.

Greu de înţeles excesul de zel din PTF Vicşani, în condiţiile în care colegii lor de la PTF Siret, un loc prin care traficul este de sute de ori mai numeros, nu dau dovadă de aceeaşi stăruinţă în a descoperi ţigările de contrabandă. Iar dacă mai punem la calcul şi ceea ce se aduce în România pe fâşia verde, prin pădurile de la Brodina, Ulma sau Vicovu de Sus, chiar îţi vine greu să-i înţelegi pe vameşii plini de sârg de la Vicşani. Asta în condiţiile în care în presă nu a fost prezentată nici o mare captură de ţigări de contrabandă din trenurile care vin de la Cernăuţi spre Suceava.