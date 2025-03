Pierd trenul, dar duc trena

Altă viață când la rubrica de față (rimă involuntară!) se pot face analize cu rezultatele la zi. FCSB – Rapid, ce meci! Iertată fie comparația, dar au fost goluri și întoarceri de scor ca la acel Barcelona – Atletico 4-4... Se poate spune că FCSB a pierdut un tempo după chiar prima etapă de play-off, rivala CFR luându-i fața la puncte, iar Universitatea Craiova la golaveraj. Dar totul e fluid în momentul ăsta. Așa cum fluid a fost și meciul cu Rapid, pe care putea să-l piardă în superioritate numerică, abia atunci era o problemă, căci giuleștenii și-ar fi făcut o intrare în trombă la lupta pentru titlu. Poate pentru ei chiar ăsta să fi fost unicul tren, prea ar trebui să joace fără greșeală în rest. Incredibil totuși cum reușesc să ducă această trenă a rezultatelor pozitive cu FCSB, în fața căreia n-au mai pierdut din 2022!

Foarte importantă etapa viitoare, de după pauza internațională, cu toate că foarte importante vor fi cam toate etapele, la cum se calcă lumea pe picioare pe podium. În primul rând, FCSB joacă la Dinamo și am o presimțire că adversarii chiar vor fi ”câini” de data asta. E prea mult și pentru ei ca fotbaliști, și pentru suporteri, să piardă atâtea meciuri la rând cu marea rivală. Exemplul Rapidului apasă și el. E drept, mereu FCSB echilibrează dezavantajul tribunelor cu faptul că terenul rămâne același, derby-ul jucându-se tot pe Arenă. În paralel vom avea și derby-ul Clujului, la care CFR are de luat o revanșă. Aceasta ar putea veni, după cum stau lucrurile, dar rivalitatea locală primează în fața formei. În fine, la Rapid cu Craiova multă lume vede deja un egal, doar că pentru echipa gazdă nu prea mai merge așa, regina egalurilor (aproape jumătate din meciurile de până acum, mai precis 45%!) nu are cum să fie totuna cu regina campionatului. A juca în sfârșit la câștig poate fi o descătușare pentru vișinii, chiar dacă asumarea de riscuri înseamnă automat și expunere. Când o fi devenit Șumudică atât de prudent, ca să nu zic altfel?!

Despre play-out cu altă ocazie, acolo deocamdată zboară antrenorii, aterizează alții, unii abia zburați!