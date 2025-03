Alaltăieri, la orele serii, FCSB și-a încheiat parcursul european, deși strict regulamentar mai are de disputat un meci, adică returul celuide alaltăieri, în care Olympique Lyon a câștigat în deplasarea de la București cu un scor, 3-1, care elimină din start orice fel de speculații... cu condiția să nu te cheme Gheorghe Becali! Fiindcă domnia sa, la puține minute după ce se încheiase partida, s-a suflecat (pân' la brâu...) și a purces la a declara că, citez: "dacă rămânea 2-1 eram calificați!". Ideea e că ultimul gol, al treilea al francezilor, a fost marcat în minutul 89... după ce penultimul fusese înscris doar cu 3 minute mai devreme! Așa că nu văd ce l-a putut reține pe domnul Nea Gigi să spună că la 1-1, cum era în minutul 85, am fi fost... și mai calificați!!! Eu la pariuri am jucat 2, iar pe un alt bilet 2/2, pauză și final, ceea ce s-a adeverit. Vreau să spun că nu era nicio șansă și nicio speranță caFCSB să mănânce din ligheanul cu jăratic, astfel încât din gloabăsă devină cal de curse. Diferența nu doar între echipele în cauză, ci de fapt între campionatele din care provin, era la fel de vădită alaltăieri, cum fusese și la meciul cu Manchester United. Parcursul FCSB a fost unul remarcabil, cu mult peste așteptări și peste valoarea reală a lotului. Dl Becali n-are decât să se autosugestioneze și că echipa lui e mai bună decât Real Madrid, cine-l oprește? Numai că realitatea spune altceva. Adică totul a mers mers ață, fix până când ața s-a rupt! Există limite peste care pur și simplu nu se poate trece. Iar asta se vede cu ochiul liber, fără efort.