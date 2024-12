Minunile despre care vorbeam în articolul trecut, una mai mică și alta mai mare, se excludeau una pe alta, așa că n-am avut parte decât de una, ceea ce e cât se poate de bine. Nu ne-am lăcomit de Crăciun, nu? Sau…? În fine, 2024 nu s-a terminat cu Dinamo în fruntea clasamentului, ci cu U Cluj. Uau! Exclamație firească, nimic nu anunța asta la începutul campionatului. E drept, umăr la umăr e FCSB, plasată mai bine pe turnantă, pe culoarul interior, dar prezentul e prezent, Crăciunul e acum, pauza de iarnă e acum. Ultimul loc pe podium este al lui Dinamo, blocată de Rapid într-un șah etern, adică atât de previzibilul 0-0. Da, poate că rezultatul era previzibil, însă jocul nu a arătat prudență de-aia plictisitoare. Să reținem două lucruri. Primul - două galerii înfrățite, alb-negrii și alb-roșiii, sunt pe podium, nici nu mai contează care în ce ordine. Iar al doilea - Rapid, cu al doilea lot valoric din campionat, e în afara locurilor de play-off! Aproape, dar pe dinafară. Și cred că ar fi interesant, măcar în partea superioară, cum reflectă valoarea lotului locul obținut. De fapt, este un bun indicator pentru randamentul antrenorului. Cum ar fi ghicit oricine, FCSB are lotul cel mai valoros, deci locul 1 cu asterisc este firesc, mai ales că a fost dublat de un parcurs neașteptat de bun și în Liga Europa, asigurându-și calificarea cu două etape rămase de disputat. Apoi, la distanță destul de mare, peste 10 milioane de Euro, se situează Rapid și Craiova. Giuleștenii e clar că sunt risipitorii primei ligi, în timp ce oltenii sunt acolo (locul 4), cu tendință de creștere. Apoi, iarăși la distanță, dar apropiate între ele, vin CFR, U Cluj, Sepsi și Dinamo. Deci U Cluj și Dinamo și-au depășit clar condiția, felicitări antrenorilor, Sepsi vegetează la graniță, în timp ce CFR este și în clasament aproximativ în aceeași zonă în care se află și după valoarea lotului. Ceea ce înseamnă că Petrescu doar ține echipa pe linia de plutire, fără să o facă să și vâslească. Nu are decât un singur jucător cu cota de peste 1 milion de Euro, pe Luis Munteanu, de când nu s-a mai pomenit așa ceva la CFR? În urma sa, pe ultimul loc de play-off, se află Petrolul, cu lot cotat încă și mai slab, plus probleme financiare, ceea ce îi va trage în cele din urmă în jos, aproape inevitabil.