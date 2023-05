Oarecum normal

S-au încheiat două din cele câteva semicampionate (adică turneele agramat numite play-off şi play-out, dar nu mai insist şi acum pe ideea asta) în urma cărora am aflat cine se cară direct în liga secundă, cine a promovat direct în Superliga şi cine urmează să susţină barajele de menţinere în prima ligă sau de promovare din B în dauna celor din "elita" care ar pierde aceleaşi meciuri de baraj. Dacă ierarhiile au suferit schimbări pe parcursul acestor turnee, ultima etapă, cea care ar fi putut aduce marile surprize şi implicit alte schimbări în clasament, a fost una perfect normală, în care favoritele şi-au onorat statutul, iar outsider-ele n-au mai reuşit răsturnări de senzaţie. Astfel, Oţelul Galaţi, care şi-a ţinut fanii în tensiune vreo 4 etape, de pe când era aproape promovată direct, a reuşit acest lucru abia ieri, şi nici acum foarte convingător, câştigând greu, cu 1-0, un meci cu o echipă, Unirea Dej, despre care nici la ora terminării meciului nu se ştia dacă are totuşi drept de promovare sau nu! Balamucul acesta specific românesc o are în vârf pe eternaşi fascinanta echipăa Armatei Române, Steaua, care după locul în clasament ar fi putut merge directîn Superligă, dar după legislaţia sportivă şi economică a României şi a UE, nici nu are ce căuta, fiindcă NATO nu se ocupă de fotbal profesionist, ci de rachete, avioane, tancuri şi război. Aşadar, Iaşi şi Galaţi promovează direct, pentru celelalte 2 locuri de Superligăurmând să dispute meciuri de baraj Dinamo cu Argeșul şi Gloria Buzău cu UTA. Atât cât am înţeles eu din fotbalul ăsta de neînţeles, favorite mi se par Dinamo (cu un parcurs bun în ultima parte şi cu un joc spectaculos şi avântat) în faţa unui FC Argeş insipid şi adesea letargic, şi UTA, între ea şi Gloria Buzău fiind o distanţă vizibilă fără vreun efort. Vreţi şi o concluzie? Singura corectă mi se pare: bine că se termină!