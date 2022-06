Cel mai ciudat weekend

Oricât am încercat să-mi amintesc un weekend asemănător cu ultimul, nu am reuşit. Asta, în privinţa evenimentelor sportive şi a transmisiilor televizate. Nu numai că nu a fost niciun meci de fotbal, dar parcă în consens, toate sporturile şi-au luat liber: nu a fost nici Formula 1, nici tenis, nici măcar snooker... ori pescuit! Singurele transmisii din sport au fost, sâmbătă, finalade 50 de metri spate de la Campionatul Mondial de Nataţie, cu Robert Glinţăterminând pe locul 5, şi duminică o cursă de Moto GT, interesantă, e drept, cu destule incidente şi accidente, dintre care momentul întreruperii cursei pentru schimbarea pneurilor (că se anunţao ploaie) a fost absolut năucitor: toţi au rămas călare pe motociclete în grila de start, dar de schimbat... canci! Adică nimeni n-a schimbat slick-urile, potenţial periculoase în caz de ploaie, iar ploaia a înţeles şi... n-a mai venit! Adică s-a întrerupt cursa absolut degeaba! Iar dacă tot am amintit de Glinţă, atunci să povestim şi cursa în care a înotat, fiindcă şi aici s-a petrecut o nefăcută în toată istoria înotului! Finalul cursei a adus o anume ordine pe podium, cu americanul Ress învingător şi cu compatriotul său Armstrong pe locul 2. Numai că în timp ce Ress dădea să răspundă primei întrebări în calitate de campion mondial, VAR-ul (na, dacă le-a trebuit şi în ape!) a decis că a greşit chiar la sosire, neavând măcar o părticică, oricât de mică, din corp la suprafaţă! Era, deci, submers în întregime, ceea ce regulamentul interzice! Aşa că stop interviu, jos de pe podium, campion devenind Armstrong! A fost chiar şi festivitate de premiere. Numai că mai pe înnoptate, după contestaţie, la o analiză mai temeinică, s-a constatat... greşeala VAR! Aşa că s-au luat medaliile de la gât, s-au redistribuit, iar Ress şi-a adjudecat aurul meritat! Bazin sau ospiciu?