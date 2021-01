Bag mâna în foc că nu vă gândeaţi că printre cele mai afectate categorii de cetăţeni de prelungirea neverosimil de lungă a pandemiei la nivel planetar se număra pariorii, ale căror repere în diferite sporturi ori au dispărut, ori s-au modificat până la a fi devenit de nerecunoscut. Asta, ca să nu mai vorbim şi de feluritele interdicţii ori restricţionări cărora le-au căzut victime pariorii în cursul ultimului an. Bunăoară, ştiţi dumneavoastră, dragi cititori, că o bună perioadă de timp, pe la începuturile pandemiei, când se întrerupseseră campionatele cam peste tot (mai puţin în Belarus şi Kazahstan!), iar agenţiile erau închise, se mai putea paria doar online, pe nişte meciuri virtuale, în care n-aveai habar cine cu cine se bate, deşi "echipele" prezente purtau în majoritate numele echipelor adevărate: Real, Inter, Barcelona, Liverpool, PSG etc. Atât de aiurea era totul, încât la un moment dat am întâlnit aceeaşi echipă jucând în paralel 3 meciuri diferite, contra unor adversari şi ei diferiţi! După ce s-au reluat competiţiile reale, mi se părea firesc ca astea virtuale să fi dispărut. Ei bine, nu! Acum, coexistăfotbalul real şi cel virtual, frecvent putând să dai, de exemplu, peste Milan jucând în campionat, iar simultan tot "Milan" să joace câteva meciuri online! Asta demonstrează doar cât de profitabilă a fost golănia asta pentru casele de pariuri. Acum vreo două luni, când diverse localităţi au intrat în diverse tipuri de interdicţii, în Suceava s-au închis casele de pariuri şi agenţiile Loto. Aflaţi că ne întâlneam, zilnic, toţi pariorii bolnavi, la... Bosanci, care nu era în carantină! În schimb, pentru loto, eu cel puţin mă deplasam la Fălticeni! Ne-am distrat aşa vreo 3 sau 4 săptămâni! Apoi am revenit acasă, unde redeschiderea caselor de pariuri a adus şi ea nişte nedumeriri. Mai întâi, Casa Pariurilor şi-a modificat softul şi codurile, zăpăcindu-le complet pe operatoarele proprii, dar mai ales pe jucători, astfel că acum, pentru un bilet, pierzi cam 30 de minute în loc de 5, cât îţi lua înainte. În plus, rezultatele (cel puţin în ultima săptămână) au fost la limita demenţei: Milan a pierdut acasă cu Juve, iar apoi n-a putut să-i dea gol lui Torino, penultima clasată, timp de 120 de minute, pe Real a bătut-o Bilbao în Supercupa Spaniei, Botoşani a pierdut din nou acasă în ultimele secunde etc. Se poate da vina pe orice: vremea rea, gazon alunecos, oboseala acumulată, alinierea planetelor, masoneria, dar cât timp există casele de pariuri, parcă tot aici ar trebui căutate explicaţiile "surprizelor"!