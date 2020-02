Cum vopsim fazele cu VAR

Noi şi noi fapte de haiducie comise cu ajutorul domnului arbitru numit VAR (video assistant referee, adică "arbitru asistent video", ceea ce înseamnă că ne referim la omul de lângă monitoarele pe care se reiau fazele discutabile, şi nu la instalaţia în sine) mă fac să mai abordez încă o dată acest subiect, cu menţiunea că iniţial am fost fan declarat al acestei inovaţii, apoi am început să am serioase îndoieli asupra necesităţii generalizării ei, iar acum mai am foarte puţin până să mă declar duşmanul ei foarte îndârjit. Chestia paradoxală e că instalaţia (şi, evident, personalul aferent!) funcţionează, atunci când este nevoie, exact cum e nevoie! Adică, dacă se urmăreşte disculparea de vreun henţ sau fault în careu, se găsesc argumentele cele mai ciudate pentru a produce decizia dorită. Dar şi invers: dacă vrem neapărat să iasă fault sau henţ şi, deci, penalty, atunci se folosesc cam aceleaşi argumente, dar... invers! Bunăoară, alaltăieri, când mai erau vreo două minute din meciul Milan - Inter, Ronaldo face o foarfecă la mare înălţime, mingea îl loveşte în mână pe un fundaş, aflat însă cu spatele la Ronaldo (de unde e clar că nu era nici urmă de intenţie), VAR-ul zice ceva, arbitrul se duce la televizor, apoi dictează penalty. OK, nimic de zis. Numai că în alt meci, la un henţ produs exact în acelaşi loc, iar fundaşul stătea chiar cu faţa la cel care şutase, în campionatul Angliei, arbitrul nici măcar nu ceruse VAR, ci lăsase jocul să continue, cu argumentul că se şutase foarte de aproape de cel care făcuse henţ! Dar cea mai mare hoţie cu VAR s-a făcut, aţi ghicit!, la turci, în meciul în care Galatasaray mai avea nevoie de vreo două goluri, iar de jucat mai erau vreo 6 minute. Galata a dat un gol dintr-un ofsaid enorm. La reluare, s-a văzut limpede ca lumina zilei. Numai că ăia de la VAR au trasat liniuţele alea, roşie şi albastră, pe un moment (poate câteva miimi de secundă întârziere) ulterior centrării, când fundaşii îl depăşiseră în alergare pe atacant, scoţându-l din ofsaid pe cel care avea însă să înscrie. Numai că fix în momentul centrării, omul era în ofsaid flagrant. Apoi, evident, ho-ţii!, ho-ţii! Au dat şi prelungiri... de 8 minute! Numai că nici măcar în Turcia nu merge hoţia, fie ea şi cu VAR, la infinit: Galata n-a mai reuşit să înscrie şi golul calificări, aşa că a fost eliminată.