Absolut inexplicabil, de ceva vreme ratez nişte câştiguri la pariuri, nu din cauza celor care nu-şi fac treaba pe gazon, nici din lipsă de inspiraţie, ci fiindcă abdic de la principiile pe care eu însumi mi le impusesem cu ceva vreme în urmă. Am mai scris aici cum am ratat 1.400 de lei pe mâna lui Manchester City, jucând "2" în meciul pierdut de ea la Norwich City. Da, orice om normal ar fi jucat aşa, numai că eu îmi impusesem mai de demult să nu joc pe mâna Barcelonei ori a lui Pep, indiferent de conjunctură ori de cote. Am jucat, iar prostia (adică renunţarea la principii) evident că se plăteşte. Îmi mai propusesem cândva să nu joc meciuri din cupe în general, şi în special din Cupa României. Am jucat săptămâna asta. Nu, nu Foresta, că n-am crezut nici o clipă că se poate califica. Am jucat cel mai "sigur" meci din toată săptămâna: Sănătatea - Viitorul! Şi aici, cred, oamenii normali ar fi jucat 2. Eu, mai normal decât normalii, am jucat 2/2, adică şi pauză, şi final. Prostia s-a plătit şi de data asta, ba chiar mai mult: 1.700 (şi ceva), în condiţiile în care absolut toate celelalte 21 de meciuri, cu cote mici, e drept, mi-au ieşit. Acestui meci, cred, i se cuvine un pic de analiză. S-a jucat la Cluj, pe terenul unde i-am văzut în concert, în 2013, pe Deep Purple. Atunci era secetă nebună, acum a fost un fel de inundaţie, porţiuni bune din gazon fiind acoperite de apă. În asemenea condiţii, orice antrenor, oricât de prost ar fi, e obligatoriu să le zică fotbaliştilor lui să tragă de la distanţă, întrucât mingea prinde viteză şi ia traiectorii complet aiurea la contactul cu apă de pe gazon. Ăia de la Viitorul, foarte buni la jocul normal, pe uscat, unde dau pase la firul ierbii, au încercat la fel şi la... firul apei! De zeci de ori mingea rămânea în apă, iar jucătorul se ducea de nebun pe lângă ea. La ultimul atac, un bou de atacant, primind la semiînălţime o centrare, în loc să o lovească dintr-o bucată, a încercat să pună mingea jos, să şi-o potrivească de şut. Evident, mingea a rămas înţepenită, iar el s-a dus de nebun. Dacă nici puştanii ăştia nu cunosc chestiile elementare din jocul pe ploaie şi pe gazon îmbibat cu apă, e clar: nici măcar la Viitorul nu se învaţă tot ce e necesar pentru a deveni chiar fotbalist. Mă întreb, totuşi, prostovanul ăla de antrenor ce le-o fi spus? Că dacă ar fi fost Hagi, sunt sigur că ar fi câştigat.