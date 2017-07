Din meciul de alaltăieri eu am reţinut minunăţia aia de gol al Stelei (că FCSB să-i spună alde Boroi şi cu judecătorii care au hotărât asta), dintr-un plonjon cum nu am văzut de tare multă vreme. Alţii, poate mai generoşi, poate mai puţin exigenţi, au încercat să găsească nu ştiu ce virtuţi tehnice (că tactice, de la cine!?), ce superiorităţi, ce dinamica ieşită din comun a jocului. Da, meciul a fost iute, cu atacuri destule de ambele părţi, dar cei care au dat tonul au fost în permanenţă cehii, dovadă şi faptul că Steaua a alergat tot meciul după egalare. Iar când scorul era egal, nu mi-a lăsat nici măcar o secundă impresia că ar fi în stare să câştige. Ceea ce e cu adevărat groaznic e că de foarte mulţi ani nu reuşim să depăşim impresia asta de neputinţă totală, deplină, la nivel internaţional, fie el de club sau de echipă reprezentativă. De acord că "nu mai există echipe mici", dar alea care se respectă şi care au conştiinţa propriei valori fac ce fac şi se duc unde au treabă, făcându-le pierdute pe drum pe alea care nu mai sunt mici... dar care mai au o mulţime până să se compare cu alea mari. Vreau să spun că de unde cândva ne băteam cu alea grele prin fazele superioare ale cupelor europene, acum pare de domeniul miracolului să ajungem măcar în grupe, adică acolo de unde începe competiţia. La tragerea la sorţi din acest an ne-am bucurat de adversarul Stelei. Se pare că degeaba. Întrucât scriu înainte de meciul Viitorului, îmi permit să pronostichez că în Champions' League nu vom avea reprezentată. Iar în Europa League, ar trebui să fii cu capul pentru a crede că Dinamo sau Craiova are vreo şansă. Şi uite-aşa, dacă vom ajunge cu 20% din efective în Europa, putem considera că e bine. Ca să nu fie rău, adică să nu prindă nici o echipă meciurile din grupe. Sigur că, pardon, calificările se joacă, adică mai e şi returul, dar spuneţi-mi ce ar trebui să se întâmple la Steaua pentru a se califica: să revină Tamaş? Să se dreagă Budescu? Să slăbească Alibec? Să apară încă vreo trei fundaşi? Să aducă antrenor? Apropo: chiar crede Gigi că Dică poate produce vreo tactică încât să cadă cehii pe spate?

În rest, nici o grijă: Steaua se poate pregăti de Champions' League după modelul Borcea.