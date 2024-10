Eveniment

Fălticeni, un oraș cunoscut pentru tradițiile sale culturale și pentru personalitățile marcante pe care le-a dat de-a lungul timpului, a fost gazda unui eveniment deosebit în seara zilei de 16 octombrie 2024. La Sala „Draga Olteanu Matei” s-a desfășurat lansarea volumului „Cerșetorul de albastru”, semnat de preotul Crin-Triandafil Theodorescu, o figură bine-cunoscută nu doar în mediul teologic, ci și în cel literar.

Într-o atmosferă de înaltă emoție și cu sala plină, publicul a fost divers și entuziast, format din preoți, scriitori locali, cadre didactice, iubitori de literatură, dar și oameni simpli care îl cunosc pe părintele Crin din predicile sale captivante și poveștile publicate pe rețelele de socializare. Gazda evenimentului, preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”, a deschis seara cu un cuvânt de bun venit, exprimând bucuria de a găzdui lansarea în preajma zilei de naștere a marii actrițe Draga Olteanu Matei, un simbol al orașului.

Cuvântul Episcopului-vicar Benedict Bistrițeanul: O viziune luminoasă asupra lumii

Cartea „Cerșetorul de albastru” este un volum special, reflectând viziunea profundă și sensibilitatea autorului. În prefața volumului, Episcopul-vicar Benedict Bistrițeanul descrie talentul literar al preotului Crin-Triandafil Theodorescu ca fiind o manifestare a harului dumnezeiesc: „Părintele Crin Îl vede pe Dumnezeu pretutindeni, Îl indică în tot ce îi stă în jur, iar tovarășului său, cititorului, îi oferă șansa să se odihnească lângă inima Acestuia.”

Această observație surprinde esența scriiturii părintelui Crin, care în fiecare text reușește să transforme experiențele zilnice într-o întâlnire cu divinul, oferind cititorului nu doar o lectură, ci și o experiență spirituală.

O personalitate polivalentă: Preot, scriitor, speolog și cercetător

Crin-Triandafil Theodorescu este un om cu multiple talente și vocații. Este parohul Bisericii Lușca din Năsăud, pe care o numește „cea mai frumoasă biserică din lume după Hagia Sofia”, dar și un autor cunoscut, după ce volumul său de debut, „Într-o zi se va termina”, a devenit un best-seller. În afara rolului său de preot, Crin-Triandafil este speolog, muzeograf și cercetător, implicat într-un doctorat la Universitatea din Cluj.

Noua sa carte, „Cerșetorul de albastru”, apărută la Editura Cărțile Tango, este o colecție de poeme în proză, eseuri și povestiri-mărturisire, toate impregnate de sensibilitatea spirituală a autorului. Textul este structurat pe cinci capitole distincte, fiecare cu o simbolistică aparte: „Lapis Lazuli – Dragostea nu cade niciodată”, „Ultramarin – Deșertul înflorit”, „Indigo – Predici neconvenționale”, „Cerneală – Poveștile Desculțului” și „Azuriu – Frăția Psaltirii”.

Alice Năstase Buciuta: Despre harul literar și teologic al autorului

Alice Năstase Buciuta, editoarea volumului și o apropiată colaboratoare a părintelui Crin, a vorbit despre complexitatea personalității acestuia: „Datorăm această întâlnire părintelui Alexandru Lungu, care a insistat să venim la Fălticeni, spunând că vrea să stea în sală la el în oraș și să se bucure ca un copil de cuvintele maestrului meu, părintele Crin-Triandafil Theodorescu.

Pe părintele Crin-Triandafil Theodorescu foarte mulți dintre noi l-am descoperit citind-l pe Facebook și bucurându-ne de mărturisirile domniei sale, de acele povești ale desculțului pe care le culege de pe drumurile pe care le străbate, fie fizic, mergând dintr-un loc în altul, fie că le străbate cu puterea gândului și a inimii sale atât de cuprinzătoare.

Preotul Crin-Triandafil Theodorescu este o personalitate cu o activitate foarte complexă și care acoperă multe unghiuri ale existenței. Este preot teolog, scriitor care dă mai departe lumina dumnezeirii prin scrisul său.

Preotul Crin este un om care muncește enorm, are o familie, un copil și o gospodărie, dar găsește mereu timp să se dedice scrierii. El este un povestitor absolut extraordinar, care are o putere de a observa detaliul pe care o au marii scriitori. Ar fi putut să nu fie preot și să fie doar scriitor, și tot ne-ar fi vrăjit cu ceea ce face.”

Semnificația culorii albastre și legătura cu Maica Domnului

Părintele Crin este cunoscut și pentru prezența sa activă pe Facebook, unde împărtășește reflecții și povești care atrag zeci de mii de urmăritori. În cuvintele sale, el afirmă că nu scrie dintr-o pornire personală, ci se simte călăuzit de un înger care îl inspiră în momente de grație: „Cu scrisul eu nu am niciun merit. Eu sunt în prezența unui moment luminos prin care se coboară în mine un înger.”

Un element central al volumului „Cerșetorul de albastru” este simbolistica profundă a culorii albastre, despre care părintele Crin a explicat în cadrul lansării: „Culoarea albastră este culoarea cerului și a Învierii, când Domnul s-a înălțat și a umplut lumea de lumină. Maica Domnului a fost îmbrăcată în albastru în tradiția bizantină, simbolizând speranța și izbăvirea prin lumină.”

Această alegere a culorii albastre pentru titlul și tema cărții vine dintr-o meditație profundă asupra simbolurilor religioase, iar părintele Crin a mărturisit că se consideră „un cerșetor al dragostei lui Dumnezeu”, dorind să împărtășească această iubire prin scrierile sale.

O seară de amintiri și reflecții

Evenimentul de la Fălticeni s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care publicul a avut ocazia să interacționeze cu autorul și să dezbată teme legate de religie, iubire și creație. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat preotul Alexandru Lungu de la Schitul Sfântul Andrei și scriitoarea Dana Anton, care au împărtășit reflecții personale despre impactul pe care scrierile părintelui Crin îl au asupra vieților lor.

La final, părintele Crin a oferit autografe și a schimbat îmbrățișări cu cei prezenți, creând astfel un moment emoționant de comuniune. „Una din averile pe care le putem lăsa în urmă nu este contul bancar, ci amintirea frumoasă. Și noi acum am creat o amintire”, a spus părintele, cuvinte ce au rezonat puternic în sufletele celor prezenți.

O carte despre iubire, credință și umanitate

„Cerșetorul de albastru” nu este doar o carte, ci o călătorie spirituală, o meditație asupra dragostei divine și a legăturilor profunde dintre oameni și Dumnezeu. Preotul Crin-Triandafil Theodorescu a reușit să captiveze prin acest volum nu doar cititorii, ci și comunitățile care îl urmăresc și îl susțin. Evenimentul de la Fălticeni a demonstrat, încă o dată, că literatura și spiritualitatea pot coexista într-o simbioză perfectă, oferind celor prezenți momente de reflecție și lumină.