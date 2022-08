La Fălticeni

În perioada 22 - 28 august, la Fălticeni vor avea loc Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, „Draga Film Fest”, ediţia a II-a şi Festivalul „Fălticeni Folk”, ediţia a IV-a.

Pe lângă cele 19 piese de teatru jucate la Fălticeni în această perioadă de trupele de teatru invitate, la care se adaugă alte 10 piese în concurs, iubitorii de cultură vor putea asculta muzica rock şi folk, vor viziona scurt metraje şi documentare în cadrul „Draga Film Fest”, vor participa la lansări de carte şi se vor putea întâlni cu actori cunoscuţi cum ar fi Claudiu Bleonţ, Anca Sigartău, Cezara Dafinescu, Dan Tudor, Axel Moustache, Maia Morgenstern, Radu Gheorghe. Pentru cei mici, în fiecare zi, începând cu ora 12,00 sunt programate spectacole ale teatrelor din Iaşi, Chişinău, Giurgiu şi Botoşani.

În urma preselecţiilor, la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” vor participa în concurs 10 trupe de teatru formate din liceeni şi studenţi din ţară şi străinătate, care au vârsta maximă de 25 de ani, în timp ce la secţiunea Monolog/Recitare vor fi 50 de participanţi. Juriul „F.I.T.T. Birlic” este format anul acesta din actorii Gavril Pătru, Mihaela Rădescu, Ana-Maria Fasolă şi conf. univ. dr. Lorette Enache.

Festivalul de film de scurt metraje şi documentare „Draga Film Fest” este organizat în memoria actriţei Draga Olteanu Matei (1933-2020) şi are ca obiectiv principal promovarea şi susţinerea filmului românesc. Festivalul se va desfăşura pe trei categorii, din care două competiţionale: secţiunea dedicată filmului de scurt metraj şi film documentar și cea dedicată documentarelor de televiziune în care sunt înscrise filme documentare produse în cadrul televiziunilor. A treia categorie este dedicată proiecţiei de filme documentare în afara concursului. Competiţia de film este deschisă regizorilor, producătorilor şi coproducătorilor de film din România şi din Republica Moldova, realizatorilor tv şi studenţilor de la facultăţile de imagine şi regie film, peliculele prezentate urmând a fi analizate de un juriu de specialitate format din actorul şi regizorul Vlad Rădescu, Carmen Olaru - jurnalist senior la TVR Iaşi - şi regizorul Cosmin Ştefan

La Festivalul Naţional Concurs pentru Tineret Fălticeni Folk, ediţia a IV-a, competiţie rezervată creatorilor şi interpreţilor de muzică folk cu vârsta până la 30 de ani, în urma preselecţiei, au fost invitaţi în concurs 9 solişti care vor prezenta câte patru piese (compoziţii proprii sau prelucrări). Juriul este format din personalităţi implicate activ în fenomenul folck românesc: Maria Gheorghiu, Puiu Creţu şi Paul Tihan.

Şapte zile de teatru, film şi muzică

Festivalul „Birlic” va fi deschis luni, 22 august, cu parada costumelor de teatru realizată de actorii de la Ateneul Naţional din Iaşi şi de la „Funny Art” Iaşi. La ora 16.00, la Sala „Draga Olteanu Matei” va începe spectacolul „Paraclisierul”, prezentat de Teatrul Dramaturgilor Români – Bucureşti, în rol principal fiind actorul Claudiu Bleonţ, urmat de un concert rock „Scarlet Aura” şi Spectacolul „Baltagul” al Ateneului Naţional din Iaşi, în rolul Vitoriei Lipan fiind actriţa Maia Morgenstern.

Începând de marţi şi până vineri, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” vor avea loc concursurile de teatru, de recitare/monolog şi cel de folk, în timp ce vizionarea filmelor din concursul „Draga Film Fest” se va face de la ora 22,30 în curtea interioară a Colegiului „Vasile Lovinescu”.

Printre spectacolele de teatru şi manifestările care vor avea loc marţi se numără workshop-ul cu Anca Sigartău, la ora 14,00, recital Radu Graţianu şi Maria Gheorghiu, şi spectacolul de la ora 20.30, „Amadeus” al Ateneului Naţional din Iaşi, regia Toma Enache, unde îl vom întâlni în rolul lui Antonio Salieri pe Claudiu Bleonţ, actor care va primi după spectacol titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni.

Pentru miercuri, 24 august, Asociaţia Fălticeni Cultural, principalul organizator al celor trei evenimente, ne propune la ora 14:0, lansarea cărţii „Constantin Dinulescu – Viaţă şi teatru, teatru şi viaţă”. Prezintă Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş, invitaţi de onoare fiind titanul scenei româneşti, actorul Constantin Dinulescu şi soţia sa, actriţa Carmen Ionescu. De la ora 18:30, iubitorii teatrului sunt invitaţi la spectacolul „Cum m-am lăsat de gândit”, din distribuţie făcând parte actorii Anca Sigartău şi Răzvan Krem Alexe, iar de la ora 20:30 - Ateneul Naţional din Iaşi va prezenta spectacolul „Ivan Turbincă”, regia Ion Sapdaru, în rolul lui Dumnezeu regăsindu-l pe actorul şi regizorul Vlad Rădescu.

Gală de decernare a Premiilor FITT „Birlic” şi a titlurilor de Cetăţean de Onoare

Joi, iubitorii de teatru vor putea participa la lansarea cărţii „Virginia Rogin – Pasiune şi destin”, un volum prezentat de Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş invitată de onoare fiind una dintre cele mai iubite actrițe, Virginia Rogin, şi vor viziona spectacolele „Prenumele” în regia lui Octavian Jighirgiu şi „Hamlet”, regia şi coregrafia Gabriel Scalschi, coordonator Lorette Enache.

Vineri, înaintea Galei de decernare a Premiilor FITT „Birlic”, „Draga Film Fest” şi Festivalul Fălticeni Folk şi oferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni actriţei Cezara Dafinescu, regizorului Dan Tudor, tenorului Andrei Apreotesei - managerul Ateneului Naţional Iaşi şi preşedintelui Asociaţiei Culturale „Grigore Vasiliu Birlic” - Alexandru Şerban, Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu va prezenta spectacolul „Ce vrăji a mai făcut soţia mea?” în regia lui Mihai Panaitescu.

Pentru ziua de sâmbătă 27 august, de la ora 18:30, Teatrul din Stejar din Iaşi ne invită la spectacolul „Look left, look right”, regia: Vlad Wolf, iar de la ora 20:30, fălticenenii vor avea parte de un recital extraordinar Radu Gheorghe, „Broasca ţestoasă şi alte povestiri pe note”.

Duminică, de la ora 18:30, îl vom vedea pe Axel Moustache, actor al Teatrului Naţional Bucureşti, în spectacolul „Ion merge la Hollywood”, regia Alex Mihail, festivalul încheindu-se cu recital de muzică folk Paul Tihan şi Cezar Popescu.

Colaborări cu nume mari ale scenei româneşti şi cu instituţii culturale de prestigiu

Manifestarea, organizată de Asociaţia „Fălticeni Cultural”, reuneşte în urbea de pe Şomuz elevi şi tineri din diferite zone ale ţării şi din Republica Moldova, membri ai unor trupe de teatru, studenţi la teatru, profesori îndrumători, regizori, actori, scenografi, coregrafi, trupe de actori profesionişti, solişti de muzică folk, solişti de operă, pictori şi caricaturişti.

În fiecare seară vor avea loc spectacole de teatru şi proiecţii de filme, iar în cursul zilei se vor desfăşura concursurile din festival, ateliere în care tinerii vor învăţa actoria împreună cu studenţii facultăţilor de teatru sau workshopuri coordonate de nume cunoscute ale cinematografiei şi teatrului.

Preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, organizatorul manifestării, ne-a spus: „Este un festival organizat cu mari eforturi logistice şi financiare, desfăşurat în patru locaţii şi sprijinit de sponsorii tradiţionali şi un sponsor principal. Timp de o săptămână le propunem fălticenenilor, dar şi celor care ajung în urbea de pe Şomuz nu numai teatru, le propunem şi muzică de calitate, lansări de carte, film documentar, întâlniri de suflet cu mari personalităţi ale teatrului şi cinematografiei, spectacole pentru copii. Este un eveniment de foarte mare amploare, în programul festivalului regăsindu-se colaborări cu nume mari ale scenei româneşti, cu instituţii de prestigiu.

Intrarea la toate activităţile şi la toate spectacole este gratuită, invitaţii şi locuri rezervate în primele rânduri fiind doar pentru personalităţile invitate şi sponsorii manifestării”.

Programul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Gr.V. Birlic”, Ediţia a XII-a, „Draga Film Fest”, ediţia a II-a, „Fălticeni Folk”, ediţia a IV-a

Ziua 1 (LUNI, 22 aug. 2022)

13:00 - Deschiderea oficială a Festivalului „BIRLIC”. Parada costumelor de teatru împreună cu actorii de la Ateneul Naţional din Iaşi şi cei de la „Funny Art” Iaşi.

16:00 - Teatrul Dramaturgilor Români – Bucureşti: Spectacolul „Paraclisierul”. Regia: Marcel Ţop. În rol principal: Claudiu Bleonţ.

18:30: Concert rock „Scarlet Aura”.

20:30 - Ateneul Naţional din Iaşi – Spectacolul „Baltagul”. Regia: Toma Hogea. În rolul Vitoriei Lipan: Maia Morgenstern.

22:30 – Filmul de prezentare al FITT BIRLIC în cadrul proiectului cultural „Redescoperă România”. Invitaţi de onoare: Diana Jipa (vioară) şi Ştefan Doniga (pian).

Ziua a 2-a (MARŢI, 23 aug. 2022)

9:00 – Concurs trupe de teatru în cadrul FITT Birlic.

12:00 - Ateneul Naţional din Iaşi – Spectacolul pentru copii „Cenuşăreasa”. Regia: Toma Hogea.

14:00 – Workshop cu Anca Sigartău la Sala de sport a Colegiului „Vasile Lovinescu”.

16:00 - Teatrul din Stejar - Iaşi: Spectacolul „Zelda Was Not From Around Here”. Regia: Ovidiu Ivan.

18:00 - Concursul „Fălticeni Folk”. Recital Radu Graţianu şi Maria Gheorghiu.

20:30 - Ateneul Naţional din Iaşi – Spectacolul „Amadeus”. Regia: Toma Enache. În rolul lui Antonio Salieri: Claudiu Bleonţ. Decernarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Fălticeni: Claudiu Bleonţ.

22:30 – Draga Film Fest: Vizionarea filmelor în concurs.

Ziua a 3-a (MIERCURI, 24 aug. 2022)

9:00 – Concurs trupe de teatru în cadrul FITT Birlic.

12:00 - Ateneul Naţional din Iaşi – Spectacolul pentru copii „Capra cu trei iezi”. Regia: Erica Moldovan şi Dumitru Florescu.

14:00 – Lansarea cărţii „Constantin Dinulescu – Viaţă şi teatru, teatru şi viaţă”. Prezintă: Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş. Invitaţi de onoare: Constantin Dinulescu şi Carmen Ionescu.

16:00 - Teatrul din Stejar - Iaşi: Spectacolul „Undeva, aproape”. Regia: Ovidiu Ivan.

18:30 – Spectacolul „Cum m-am lăsat de gândit”. Distribuţia: Anca Sigartău şi Răzvan Krem Alexe.

20:30 - Ateneul Naţional din Iaşi – Spectacolul „Ivan Turbincă”. Regia: Ion Sapdaru. În rolul lui Dumnezeu: Vlad Rădescu.

22:30 – Draga Film Fest: Vizionarea filmelor în concurs.

Ziua a 4-a (JOI, 25 aug. 2022)

9:00 – Concurs trupe de teatru în cadrul FITT Birlic.

12:00 – Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă” – Chişinău: Spectacolul „Hai la drum spre Phantarun”. Regia: Gabriela Lungu.

14:00 – Lansarea cărţii „Virginia Rogin – Pasiune şi destin”. Prezintă: Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş. Invitată de onoare: Virginia Rogin.

16:00 – Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi - Spectacolul „Prenumele”. Regia: Octavian Jighirgiu.

18:00 – Concursul „Fălticeni Folk”. Recital Puiu Creţu şi Rareş Andrei Păuna.

20:30 - Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi - Spectacolul coregrafic „Hamlet”. Regia şi coregrafia: Gabriel Scalschi. Coordonator: Lorette Enache.

22:30 – Draga Film Fest: Vizionarea filmelor în concurs.

Ziua a 5-a (VINERI, 26 aug. 2022)

9:00 – Concurs de recitare poezie şi monolog pentru toate categoriile de vârstă.

12:00 – Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă” – Chişinău: Spectacolul „Puişorul Cu-cu-liţă”. Regia: Victor Ştefaniuc.

16:00 – Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu”- Iaşi - Spectacolul „Perfect necunoscuţi”. Regia: Octavian Jighirgiu.

18:30 – Teatrul „Tudor Vianu” – Giurgiu: Spectacolul „Ce vrăji a mai făcut soţia mea?” Regia: Mihai Panaitescu.

20:30 - Gala decernării Premiilor FITT „Birlic” - ediţia a XII-a, „Draga Film Fest” - ediţia a II-a şi Festivalul „Fălticeni Folk” - ediţia a IV-a. Decernarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Fălticeni: Cezara Dafinescu, Dan Tudor, Alex Şerban şi Andrei Apreotesei.

În recital: Trupa “AVENUE” – Bucureşti.

Ziua a 6-a (SÂMBĂTĂ, 27 aug. 2022)

12:00 - Teatrul “Tudor Vianu” – Giurgiu: Spectacolul “Alexander T Lupul şi cele trei purceluşe”. Regia: Ana-Maria Fasolă.

18:30 - Teatrul din Stejar - Iaşi: Spectacolul „Look left, look right”. Regia: Vlad Wolf.

20:30 – „Broasca ţestoasă şi alte povestiri pe note” - Recital Radu Gheorghe.

Ziua a 7-a (DUMINICĂ, 28 aug. 2022)

12:00 - Teatrul de copii şi tineret „Vasilache” – Botoşani: Spectacolul „Rămăşagul lui Păcală”. Regia: Florin Iftode şi Marius Rusu.

18:30 - Axel Moustache (actor al Teatrului Naţional Bucureşti) – Spectacolul „Ion merge la Hollywood”. Regia: Alex Mihail.

20:30 – Recital Paul Tihan şi Cezar Popescu.

Înaintea fiecărui spectacol de teatru vor putea fi admirate statuile vivante ale Companiei „FunnyArt” din Iaşi, iar voluntarii vor împărţi materiale promoţionale