Djoko di tennis

Novak Djokovic a anunțat săptămâna trecută ceea ce era de așteptat, că merge la Olimpiadă. Omul ăsta își dorește ceva care există doar pe hârtie: GOLDEN SLAM, ba și ceva mai mult! Vrea să încheie orice discuție despre GOAT (Greatest Of All Time, cel mai bun din toate timpurile), nu suportă egalitatea, nici măcar pe primul loc. Are acum 20 de titluri de Grand Slam, la egalitate cu Federer și Nadal, deci la US Open poate tranșa disputa asta, bașca va realiza The Grand Slam, adică toate cele 4 trofee majore în același an (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Dar stai, a mai făcut cineva asta, Rod Laver în 1969, performanță eligibilă pentru așa-zisa Open Era, adică de când jucătorii de tenis au devenit profesioniști. Altfel, în absolut, tot Laver mai reușise o dată, în 1962, iar un american, Don Budge, o reușise în interbelic, 1938. Așadar, Djokeru ar fi oarecum la egalitate cu alți băieți, ceea ce iarăși e un pic inconfortabil pentru el, așa că atacă și titlul olimpic, care ar duce la acel Golden Slam de care pomeneam la început! Asta nici nu puteau s-o reușească băieții ăia, pentru că tenisul n-a figurat ca disciplină olimpică între 1928 și 1984.

Numai că, nu vă grăbiți, există cineva care a profitat de revenirea tenisului la Olimpiada din 1988 și a bifat Golden Slam: nimeni alta decât Steeeffi Graaaf! Deci chiar să fie un blestem, să nu poată Djokeru să fie supremul? Ba da, există ceva numit SUPER SLAM! Asta înseamnă cele 4 GS-uri + titlul olimpic +Turneul Campionilor! Graf a avut ceva ghinion atunci, fix în 1988 a cedat în semifinală la Turneul Campioanelor, după ce câștigase în '87 și avea să câștige și în '89.

Carevasăzică, Djoko-rezumat:

1. Aur la Olimpiadă + US Open = Golden Slam => GOAT la masculin.

2. Aur la Olimpiadă + US Open + ATP Finals = Super Slam => GOAT în absolut.

Niciuna dintre cele trei borne nu e floare la ureche, mai ales că e vorba de suprafață hard la toate, pe care joacă bine toată lumea din Top 10, nu degeaba aceste turnee sunt cele mai numeroase din circuit. Dar dacă nu Djoker, atunci cine?!

Trebuie spus că dacă va bifa înșiruirea de la punctul 2, atunci tragem obloanele, închidem șandramaua numită tenis, noua denumire ar trebui să sune all’italiano, ”djoko di tennis”.