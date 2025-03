Profesorii de la Școala „Samson Bodnărescu” Gălănești, la cursul Erasmus+ „Wellbeing in Nature” din Lisabona

În perioada 24 februarie – 1 martie 2025, trei cadre didactice de la Școala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălănești – Boloca Alina, Bodnariu Măriuța și Hurjui Vironica Domnica – au participat la cursul de formare Erasmus+ „Wellbeing in Nature: Outdoor Activities for Mental and Physical Health”, desfășurat în Lisabona, Portugalia.

Cursul a urmărit explorarea beneficiilor activităților în aer liber asupra sănătății mentale și fizice, oferind participanților metode inovatoare pentru integrarea acestora în procesul educațional. Profesorii au avut ocazia să participe la sesiuni desfășurate nu doar în interior, ci și în mijlocul naturii, pe malul Oceanului Atlantic și în parcurile din Lisabona.

Printre activitățile cheie s-au numărat: jocuri de echipă și exerciții interactive aplicabile la clasă; metode de predare prin experiență care stimulează creativitatea și dezvoltarea personală; tehnici de mindfulness pentru reducerea stresului și îmbunătățirea concentrării. Toate activitățile s-au desfășurat în limba engleza.

Participarea la cursurile Erasmus, coordonate de d-na profesor Chifan Rodica, confirmă angajamentul Școlii Gimnaziale „Samson Bodnărescu” Gălănești de a integra strategii educaționale moderne, în beneficiul elevilor și al comunității școlare.

Proiectele Erasmus+ continuă să fie o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și pentru crearea unui mediu de învățare inovator și inspirațional.