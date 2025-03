Joi, 6 Martie 2025 (14:49:23)

Doi pacienți cu boli cronice de rinichi, unul din Iași și unul din Vrancea, și-au exprimat în lacrimi recunoștința pentru șansa la viață pe care au primit-o când familia unei paciente aflate în moarte cerebrală, din Suceava, a acceptat donarea de organe și ei au primit transplantul mult așteptat.

În seara de 27 februarie a.c., cu puțin timp înainte de miezul nopții, Corina Dondaș, în vârstă de 39 de ani, de profesie psiholog, și Adrian Săvulescu, fost pompier din Vrancea, în vârstă de 54 de ani, ambii dializați, au fost sunați de la centrul de transplant din Iași și anunțați că este foarte posibil ca dimineață să primească un rinichi salvator. Familia unei paciente de 72 de ani, din Suceava, aflată în moarte cerebrală, își dăduse acordul pentru prelevarea de organe în vederea transplantului.

Corina povestește că în ultima jumătate de an s-a simțit din ce în ce mai rău din cauză că boala genetică de rinichi, moștenită de la mama ei și despre care la 14 ani a aflat că o are și ea, se agrava. „Mama are aceeași problemă de sănătate, este ereditară. Ea a făcut transplant în urmă cu 20 de ani, la ea donator a fost tata. Îi merge foarte bine și astăzi. La mine evoluția bolii a fost mult mai rapidă”, spune Corina.

S-a pregătit imediat și a mers la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași pentru un posibil transplant de rinichi.

La peste 200 de km distanță, Adrian Săvulescu a primit un apel similar.

„Nu cred că aș putea avea vreodată cuvinte să le mulțumesc donatorului și familiei donatorului, echipei medicale și chirurgicale și tuturor oamenilor din echipa medicală care mă îngrijesc. Nu e o șansă pe care o poți avea oricând. E o șansă la viață pe care ți-o oferă cineva. Cei care fac asta pot cu adevărat schimbă viața cuiva”, a declarat Corina.

„Țin să mulțumesc familiei donatorului, care ne-a dat șansa la a doua viață, și echipei de medici. Avem familii acasă care ne așteaptă... Am mai fost chemat o dată la București, la sfârșitul lunii noiembrie, dar nu s-a făcut... Pe 27 februarie am fost sunat la ora 23.50, de către Institutul de Transplant Iași, să mă prezint, că este un posibil donator”, a relatat Adrian.

· „Astăzi m-am bucurat că am mâncat pâine”

Corina și Adrian au povestit ce a însemnat pentru ei boala de care suferă.

Corina: „Foarte multe restricții, inclusiv lucruri mărunte, legate de mâncare, băut apă, călătorit. Astăzi m-am bucurat că am mâncat pâine. E o diferență enormă să poți avea libertate de mișcare, de a trăi. Am văzut schimbarea asta la mama mea, dar nu am conștientizat cât de mare este diferența. Am încredere în expertiza celor de aici și știu că au luat cea mai bună decizie. Ei mi-au redat și mama, acum 20 de ani. Viața mea a fost salvată de două ori de echipa medicală de aici.”

Adrian: „Făceam dializă la Focșani, de două ori pe săptămână. Zilele de marți și sâmbătă, când făceam dializă, pentru mine erau scoase din calendar. Apoi puteam să muncesc ca să-mi întrețin familia. Mama a murit acum 17 ani de aceeași boală polichistică renală. De 15 ani știu de boală, de 6 luni fac dializă. Medicina este foarte înaintă astăzi, trebuie să ne bazăm pe medicină.”

Doctorul lor curant, nefrologul Ionuț Nistor, afirmă că după transplant starea pacienților este bună, „lucrurile sunt foarte încurajatoare”, iar în perioada imediat următoare vor putea fi externați.

Pentru Corina, asta înseamnă că își va putea continua activitatea de psiholog și va oferi suport celor care au nevoie.

Adrian se va întoarce la cei 4 copii, dintre care cel mai mic, Dănuț, a venit în familia Săvulescu de la vârsta de 3 ani și jumătate, prin adopție. Acum Dănuț are 11 ani și își așteaptă tatăl acasă.

Șeful compartimentului de Transplant Renal al Spitalului „Dr. C.I. Parhon” din Iași, prof. univ. dr. Adrian Covic, a arătat că el și colegii săi au „o experiență bună” cu transplantarea de organe și de la donatori vârstnici. „Colegii noștri s-au asigurat că nu existau alte probleme medicale și am căutat o potrivire cât mai bună”, a precizat medicul.

De asemenea, dr. Ionuț Nistor a explicat că evaluarea organelor prelevate se face din perspectiva stării de sănătate și a speranței de viață a rinichiului. „O funcționalitate chiar mai redusă prelungește viața pacientului cu ani de zile și prelungește viața fără dializă. Cinci ani pot să însemne mult pentru orice persoană. Are posibilitatea de a se căsători, de a călători, de a avea copii, lucru care înseamnă enorm”, a afirmat dr. Nistor.

La Spitalul ”Parhon” din Iași s-au făcut, de la începutul anului, 9 intervenții de transplant renal. La Spitalul Clinic din Suceava a fost prima prelevare de organe în vederea transplantului din acest an.