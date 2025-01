Colţul cititorului

Joi, 23 ianuarie 2025, Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a găzduit lansarea celui de-al doilea număr al revistei bilingve (franceză-engleză) Lettres & Letters, o publicație dedicată elevilor creativi care stăpânesc limba franceză, limba engleză sau ambele, reușind astfel să-și exprime ideile într-un mod original și artistic. Revista, care a debutat în anul 2012, a fost inițiată sub coordonarea directorului adjunct, prof. de limba franceză Belciug Ana Maria Briana, și a prof. de limba engleză Marleneanu Cerasela Iuliana.

Lansarea a avut loc în sala Centrului de Documentare și Informare al liceului, în prezența cadrelor didactice și a elevilor. Doamna profesor de limba engleză Marleneanu Cerasela Iuliana, unul dintre coordonatorii revistei, și-a exprimat entuziasmul pentru realizarea acestui proiect: „Sunt foarte bucuroasă că am reușit să scoatem și acest nou număr al revistei, cu contribuția acestor elevi minunați, talentați, creativi și ingenioși, care au scris poezii, atât în limba franceză, cât și în limba engleză.”

Tema acestui număr, Through Their Eyes sau À travers leurs yeux, i-a provocat pe elevi să exploreze diverse perspective, identificându-se cu elemente variate, de la animăluțe, precum pisicile, până la obiecte sau concepte abstracte, cum ar fi cărțile, luna sau mingea de fotbal. Poeziile, remarcabile prin diversitatea și creativitatea lor, au inclus tipuri diferite de rimă: împerecheată, neregulată – cu alternanțe între strofe rimate și versuri libere – sau albă, fără rimă. Printre titlurile care au atras atenția prin originalitate și profunzime s-au numărat The King of the Jungle (evocând forță și regalitate), I Am the Forgotten Swing (oferind o notă de melancolie și nostalgie), The Soul of the Room (poetic și enigmatic), Life, the Mirror of My Soul (filosofic și introspectiv) și Through My Eyes (o invitație de a vedea lumea prin ochii autorului).

„Poezia, ca o lentilă puternică, le-a oferit elevilor ocazia să exploreze profunzimile propriilor trăiri și să pășească dincolo de limitele înțelegerii lor, dezvăluind povești ce reflectă lupte, triumfuri și vise care ne unesc pe toți,” a subliniat doamna profesor Marleneanu Cerasela Iuliana.

Prestigiul revistei Lettres & Letters este confirmat și de recunoașterile obținute anul trecut. Publicația anului trecut școlar a câștigat premiul I la Concursul Regional „Jurnaliști în devenire”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, și la Concursul de Reviste Școlare și Jurnalism, etapa județeană, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

„Felicitări pentru tot ceea ce ați realizat! Elevii și cadrele didactice au demonstrat că, împreună, pot realiza lucruri extraordinare. Această revistă este o dovadă clară a talentului și muncii voastre,” a adăugat doamna profesor Marleneanu Cerasela Iuliana. „Lettres & Letters nu este doar o colecție de scrieri, ci și o mărturie a creativității extraordinare care înflorește în comunitatea noastră școlară.”

Revista Lettres & Letters poate fi accesată și în format digital prin intermediul platformei Heyzine PDF to Flipbook, folosind următorul link: https://heyzine.com/flip-book/50958fe253.html.

Selecția elevilor care fac parte din comitetul de redacție al revistei este realizată anual, pe baza unor scrisori de intenție, iar echipa editorială este formată exclusiv din elevii Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni.

Diana-Maria Poenaru