„Ce liberi am fi, dacă am ști… / Dacă am ști că sufletele sună…” – acesta a fost salutul muzical, oferit de Grupul vocal-instrumental „Unison”, de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Vatra Dornei, îndrumat de prof. Alina Tiniuc, într-o îmbietoare zi de toamnă, în Țara Dornelor, unde culorile peisajului s-au adăpostit într-o adevărată pictură a sufletelor.

Aflați sub pecetea gândului dostoievskian, „Frumusețea va salva lumea”, oameni care au cultivat valoarea, prin artă, fie arta picturală sau arta scrisului, au dăruit bucăți din propriul suflet, prin ceea ce au creat, pentru a se bucura de daruri, la rândul lor.

În Țara Dornelor, unde „cultura e la ea acasă și se face cu oameni deosebiți” (Marius Rîpan, primarul orașului), într-un timp când „vibrează culorile și ne înfruptăm din mierea de afară” (Mihai Pânzaru PIM), toți cei care s-au bucurat de această binemeritată zi au pledat pentru supraviețuirea prin cultură, considerând arta ca fiind un gest de apărare împotriva efemerului, deoarece „fără cultură nu există progres veritabil” (Alexandru Ovidiu Vintilă), iar „cultura este finalitatea tuturor lucrurilor” (Eugen Lovinescu).

Pentru a scăpa de „forfota sângelui” și de „anxietatea care ne frământă în pumni” (A.O. Vintilă), toți cei prezenți s-au dovedit a fi „călăuzitori în domeniul frumosului” (Rodica Bușcu), într-o luptă continuă cu moartea de afară și cu moartea lăuntrică, pe principiul Sfântului Grigore de Nazianz, „Moartea este o funcție a vieții”, iar „poezia și arta te fac să nu te temi de limite” (PIM).

Asociația Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornei, împreună cu Primăria și Consiliul Local Vatra Dornei, a organizat Gala Premiilor, ediția a XII-a, decernare care a avut loc la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei, condusă, cu mare dragoste de cultură, de Violeta Codorean. ASATD s-a înființat în ianuarie 2001, cu o activitate neîntreruptă până în prezent. În tot acest timp, a existat o foarte bună colaborare cu alte asociații și cenacluri - unii membri fac parte și din „Arboroasa”, filială a Asociației Culturale „Pro Basarabia și Bucovina” - Cenaclul „Nectarie” din Vama, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Societatea Scriitorilor fără Frontiere, Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu poeți”, asociații ale artiștilor plastici etc. Conform statutului asociației, se organizează, din doi în doi ani, Gala Premiilor, în cadrul căreia se acordă Premii de Onoare unor personalități culturale marcante. La fiecare ediție, primăria acordă premiul „Vasile Deac”. În acest an, premiile de onoare au fost acordate scriitorului Alexandru Ovidiu Vintilă și artistului plastic Mihai Pânzaru PIM, premii susținute de Primăria Vatra Dornei și înmânate de primarul orașului, Marius Rîpan, personalități prezentate printr-un LAUDATIO, de vicepreședinții ASATD, Paraschiva Abutnăriței și Rodica Bușcu. Profesorul Aurelian Cocoreanu a primit Premiul „Vasile Deac” și a fost prezentat de Paul Brașcanu, secretarul ASATD. Premiul „Ion Luca” a fost oferit scriitoarei și jurnalistei Paraschiva Abutnăriței, vicepreședintele ASATD, a cărei bogată activitate culturală a fost prezentată de pr. dr. Mihai Valică, președintele ASATD. Scriitorul Gruia Ungurian s-a bucurat de premiul „Platon Pardău”, premiu oferit de SC West Oximoron Transport SRL, cu un LAUDATIO realizat de scriitoarea Jenica Romanică. Premiul pentru artă, „Gavril Cacina”, susținut de Editura Christiana, a fost înmânat pictoriței Adina Cimpoeș, printr-un LAUDATIO rostit de Rodica Bușcu. Premiul pentru Publicistică, susținut de filiala Vatra Dornei a Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, reprezentată de președintele Ioan Abutnăriței, cu un LAUDATIO de prof. Paraschiva Abutnăriției, a fost înmânat profesoarei Luminița Reveica Țaran.

Diplome de Excelență au fost dăruite iubitorilor de frumos și truditorilor într-ale culturii: criticului literar Isabel Vintilă, președintelui Cenaclului „Nectarie” Vama - Ioan Mugurel Sasu, președintelui Cenaclului literar-umoristic „Țara de Sus” Câmpulung Moldovenesc - Neculai Marcel Flocea, președintelui Cenaclului „Nicolae Labiș” Fălticeni - Constantin Bulboacă, directoarei Casei de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei - Violeta Codorean, bibliotecarei coordonator Nicoleta Todașcă, profesoarei Alina Tiniuc, elevului Darius Cantimir, care a preamărit, blagian, Imperiul poeților, prin recitare și frenezia vârstei: „Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt / un singur, ne-mpărțit, neîntrerupt popor. / Vorbind, sunt muți. Prin evii ce se nasc și mor, / cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult. / Adânc, prin semințiile ce-apar și-apun, / pe drumul inimii mereu ei vin și trec. / Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se-ntrec. / Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. / Ei tac ca roua. Ca sămânța. Ca un dor. / Ca apele ei tac, ce umblă sub ogor, / și-apoi sub cântecul priveghetorilor / izvor se fac în rariște, izvor sonor.”

Tot în Cartea de Aur a Culturii, cu statut de „Excelență”, au fost înscriși și cârmuitorii de societăți și publicații, care se jertfesc, zilnic, pe altarul cuvintelor: Elena Mândru - președinte SSFF Iași, Nicolae Șapcă – președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, Constantin Horbovanu - vicepreședinte ACCES Suceava, Dorin Liviu Clement – directorul cotidianului „Crai Nou” Suceava.

Pentru a „vindeca lumina creației”, „cu fluturi în călcâie”, poetul Valerian Bedrule a lansat o invitație, pentru data de 24 octombrie, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, la ora 16, la o nouă lansare de carte a unor volume proaspăt apărute: „Versurile mele, dacă te vor ispiti, te vor îndemna să faci drum dus-întors, din prezentul tău către prezentul meu…”

Simțindu-se ca-ntr-o familie, într-o țară veritabilă, Țara Dornelor, aici, unde găzduirea este perfectă, iar actul cultural e întotdeauna de calitate – așa cum mărturisea președintele SSB, A.O. Vintilă, oameni ai timpului, cu desaga culturii pe umăr, nu au făcut umbră pământului degeaba și și-au inscripționat numele pe pânza vremii: „în definitiv generația noastră / n-a depășit pragul de durere al istoriei / asta se știe / cu toată inima și creierul / e așa ca o iluminare / te scuturi de toți câinii din buzunarele tale / și crezi cu tărie că tu / ai descoperit copacul de pâine…” (A.O. Vintilă)

Luminița Reveica Țaran