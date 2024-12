COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNA MOARA, cu sediul in Comuna Moara, Strada Universității 213, sat Moara Nica, cod poştal 727370, a demarat in luna August 2024, proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA RETELEI DE SCOLI VERZI CONSTRUCTIE NOUA IN UAT MOARA, JUDETUL SUCEAVA”, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație\Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Obiectivul general al proiectuluieste asigurarea sustenabilitatii unitatii de invatamant din Comuna Moara prin tranzitia la scoli verzi, si anume prin construirea unei scoli verzi intr-o zona cu crestere demografica, scoala verde cu inalta performanta energetica, construita pentru a avea mai multa lumina naturala, o mai buna ventilatie, si cu materiale de constructie verzi, unde costurile de functionare pentru energie si apa vor fi reduse, iar prin tipul de costructie si prin instalatii se vor reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon si consumul de apa. În același timp, realizarea acestei investiții vizează combaterea accesului limitat la educație, în special în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, acestea fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Obiectivul specific 1 vizeaza realizarea unei scoli verzi- construcție nouă, independentă, ce va deservi activitatea educațională a comunei, amenajarea noilor săli de clasă, a laboratoarelor și a celorlate spații se va face astfel încât întreg sediul să răspundă normelor de funcționare a instituților de învățământ. in realizarea acesteia se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare, dar și economisirea de fonduri pentru operarea clădirii

2. Obiectivul specific 2vizează asigurarea unor soluții de management adecvate si eficiente, atât în ceea ce privește implementarea proiectului, cât și în ceea ce privește asigurarea sustenabilității investiției.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 21.616.762,07 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 18.165.585,77 lei, valoarea TVA aferentă este de 3.451.176,30 lei. Valoarea sumelor neeligibile este in cuantum de 567.732,97 lei.

Perioada de implementare a proiectuluieste de 16 de luni de la 22.08.2024 – data de semnare a Contractului de finantare nr. 12376 din 28.08.2024, cuprinse in intervalul 28.08.2024 – 31.12.2025.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati COMUNA MOARA, la tel. 0230 536 025, e-mail: primariamoara@yahoo.com , Primar FERDINAND-EDUARD I. DZIMINSCHI.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeana-Urmatoarea generatie UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/