A fost odată ca niciodată... o reclamă la iaurt. Filmată în Portugalia. Acolo s-au cunoscut.

El, un cetățean italian, care s-a îndrăgostit de ea, o suceveancă, fostă Miss România. Și ea de el, că altfel n-ar fi de povestit.

Astăzi, sunt o familie frumoasă, cu doi copii, și au creat unul dintre cele mai frumoase proiecte agro-turistice din Bucovina, Hai La Saivan.

Unul dintre cele mai frumoase proiecte agro-turistice din Bucovina are în spate o poveste de dragoste ca la Hollywood, între o fostă Miss România, Raluca, și un cetățean italian, Jorg, acesta din urmă îndrăgostit de două ori. O dată de bucovineanca din Vama pe care a luat-o de soție și cu care are doi copii și, a doua oară, de Bucovina. De peisajele, oamenii și casele tradiționale de aici.

Cu mama soacră, Liliana, bucătar-șef, și tatăl socru, Vistic, cioban și crescător de animale, italianul nostru, Jorg, a ridicat, ajutat și de rudele soției sale, Raluca, un loc de basm. De fapt, locul, undeva între Prisaca Dornei și Vama, era de când lumea acolo, însă pe el se afla doar un saivan de animale și o stână. A, și un izvor.

Astăzi, acolo sunt și trei case vechi, relocate în zonă, și un foișor. Priveliștea e extraordinară și dacă vezi și căsuțele și guști din bunătățile Lilianei și din brânza făcută de Vistic la stână, zău că te îndrăgoștești și tu de acest loc: Hai La Saivan.

Începutul: o reclamă la iaurt

Să o luăm cu începutul. Începutul e... o reclamă la iaurt, care s-a filmat în ianuarie 2011 la Lisabona, în Portugalia.

Actrița, Raluca, o suceveancă ce în 2005 a câștigat Miss România, iar, în echipa de creație, cel care a făcut scriptul, Jorg, italianul.

Cei doi s-au întâlnit prima dată într-o mașină care i-a dus spre aeroport, însă abia în avion au început să se cunoască mai bine... Și să se placă.

A cerut-o în căsătorie în avion

Ceea ce părea imposibil la început începe să prindă contur, iar protagoniștii acestui “lovestory” Bazat Doar Pe Fapte Reale încep o relație, care, doi ani mai târziu, avea să-i aducă la altar.

Că tot veni vorba de nuntă, cererea în căsătorie a avut loc, câteva luni mai târziu de la filmarea reclamei, tot într-un avion, cu care se întorceau de la Frankfurt.

După ce a ținut inelul ascuns într-un coș cu rufe, Jorg a aranjat cu stewardesa să scoată, când îi face el semn, o sticlă de șampanie, despre care îi spusese Ralucăi că o cumpărase pentru mama soacră.

“Trebuie să facem ceva aici!”

În aprilie 2011, de Paște, Raluca îl aduce pe Jorg la saivanul tatălui ei, pe un deal împădurit de la Prisaca Dornei, comuna Vama. “Am urcat pe jos, iar când am ajuns aici, am fost uimit de locul acesta. E un platou puțin mai sus, am urcat acolo și era o piatră și un scăunel pentru muls vacile. M-am așezat și am zis: uau, aici e superlativ, e supe frumos. Trebuie să facem ceva aici!”, își amintește Jorg.

Inițial, au vrut să construiască o cabană pentru ei și pentru prieteni, să-și petreacă vacanțele în Bucovina. Găsiseră și arhitect și își imaginau deja cam cum să arate cabana, când un sătean le-a spus că are o casă veche în Vama, de peste 100 de ani, și vrea să o distrugă, pentru lemn de foc. Au fost să vadă casa respectivă și atunci au luat decizia: “Nu, imposibil să tai așa o frumusețe...”. Iar casa respectivă a fost prima casă pe care au relocat-o din Vama, sus, la Hai La Saivan. “E chiar casa asta din spatele meu”, îmi arată Jorg.“Arăta diferit când am luat-o. Era în stare de degradare. Nu era văruită, nu avea pridvor...”.

Casa mare, casa mică și casa foarte mică

Casa e perfectă pentru un cuplu, chiar și cu doi copii. I-au spus „casa mică”, iar lângă ea e „casa mare”, făcută din două grajduri, unul chiar care a fost în curtea gospodăriei în care a copilărit Raluca.

Al treilea imobil e “casa foarte mică”, în pridvorul căreia poți sta liniștit să-ți bei cafeaua sau să citești o carte și să asculți susurul apei de la izvorul din apropiere.

“Hai La Saivan” a fost inaugurat în decembrie 2019 cu o petrecere cu prieteni de-ai Ralucăi și ai lui Jorg, din București (unde locuiesc cei doi), iar la scurt timp căsuțele au fost scoase la închiriat pe Airbnb.

A venit însă pandemia de coronavirus, iar câteva luni activitatea de închiriere a fost suspendată. N-a fost însă deloc cu supărare, pentru că toată familia Riomii (Raluca, Jorg și cei doi copii ai lor, Jago și Jay) a profitat de toată această perioadă de distanțare socială și s-a „izolat” la Hai La Saivan.

Au postat zi de zi fotografii de acolo pe rețelele de socializare, iar live-urile lui Jorg, cu peisajele spectaculoase de acolo, într-o română cu accent italienesc, combinate cu cuvinte în engleză, cu Vistic făcând caș și urdă, ori cu Liliana gătind pampuște (gogoși) și câte și mai câte bunătăți tradiționale, s-au viralizat pe internet.

Am filmat tot. Hai la Saivan! Vii?

Iar printre cei care au dat like-uri paginii și postărilor s-a numărat și subsemnatul. Când am aflat și ce poveste de dragoste se află în spatele acestui loc de basm din Bucovina, am zis că neapărat trebuie să ajung acolo și să vă duc și pe voi. Voi, cei care ați ajuns să citiți până aici.

