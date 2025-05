Marţi, 6 Mai 2025 (18:39:20)

Canotorii de la CSM Suceava și CN Nicu Gane Fălticeni, multipli medaliați naționali și internaționali, se confruntă în această perioadă cu o situație neprevăzută, care le pune în pericol pregătirea pentru sezonul competițional care va începe luna viitoare. Mai exact, iazul Șomuz din Fălticeni, locul tradițional de pregătire, a rămas de două săptămâni fără apă, după cum a dezvăluit cu îngrijorare antrenorul de canotaj Ioan Despa.

„Noi plătim chirie ca să fim lăsați să ne antrenăm pe iazul care are acum un nou proprietar. Numai că foștii deținători au secat iazul la zero în urmă cu două săptămâni, pentru a scoate tot peștele din el, și așa a rămas până astăzi. Am aflat că nu este normal acest lucru, mai ales în luna mai.

Pentru a deveni din nou utilizabil, iazul Șomuz ar trebui alimentat cu apă din iazurile din zonă, situate mai sus, numai că respectivii patroni spun că nu este posibil acest lucru, din cauza secetei! Pe această cale, cerem ajutor ca să putem rezolva această problemă, mai ales că s-a investit mult în noua Bază de Canotaj <Nada Florilor>, ce a fost dată în folosință în anul 2024”, a declarat antrenorul Ioan Despa de la CSM Suceava.

Reamintim faptul că aici și-au început cariera sportivă mari canotori ai țării noastre precum Sebastian Cornea, Ioana Vrînceanu, Magdalena Rusu, Gianina Beleagă, Ciprian Tudosă, Cosmin Pascari, Florin Arteni sau Alexandru Ciobîcă, campioni olimpici, mondiali sau europeni, care au făcut cinste României în întrecerile internaționale.

Cele mai cunoscute canotoare legitimate în prezent la CSM Suceava, care au nevoie de remedierea situației de la iazul Șomuz, sunt campioanele mondiale de juniori Gabriela Tivodariu și Iulica Ursu.