Luni, 14 Aprilie 2025 (11:34:41)

Sucevenii Bogdan Floriștean (23 ani) și Mihai Rusu (24 ani), care au devenit cunoscuți publicului cu ajutorul galelor de kickboxing Colosseum Tournament, au meciuri foarte importante pentru cariera lor în perioada următoare. Astfel, pe data 26 aprilie, Bogdan Floriștean va lupta în China, în cadrul unui eveniment de mare anvergură, în vreme ce Mihai Rusu va urca în ring pe data de 8 mai, la Lisabona, urmând să evolueze în cea mai cunoscută promoție de kickboxing din Portugalia.

„A venit momentul în care voi demonstra că munca, sacrificiile și toate orele de antrenament nu au fost în zadar. Pe 26 aprilie voi avea un adversar clasat pe locul 5 mondial, este vorba de Zhao Chongyang, un adversar puternic, dar nu voi ceda niciodată. Am muncit din greu pentru acest moment și sunt gata să lupt pentru visul meu, să dau tot ce am mai bun și să dau dovadă de forță, tehnică și rezistență. Este mai mult decât un meci. Este o bătălie pentru a arăta că sunt mai puternic decât orice obstacol care mi-a stat în cale. Este momentul în care voi ieși învingător, pentru mine și pentru toți cei care mă susțin. Sunt mândru ca am ocazia să reprezint România la acest nivel! Mulțumesc ISU Suceava pentru înțelegere și că sunteți alături de mine în drumul spre performanță!”, a declarat Bogdan Floriștean, care este deținătorul centurii Colosseum Tournament la categoria 65 de kilograme.

Bogdan Floriștean și Mihai Rusu sunt angajați la ISU Suceava și sunt legitimați la clubul Pro Gym Mironescu.