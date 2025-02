Vineri, 7 Februarie 2025 (14:39:09)

Deputatul de Suceava Alexandru Băișanu a susținut vineri o conferință de presă în care a prezentat motivele pentru care a demisionat din SOS România, de ce și-a retras semnătura de pe lista de susținători ai suspendării președintelui României Klaus Iohannis, el venind și cu o serie de atacuri extrem de dure la adresa liderului partidului din care a plecat, Diana Șoșoacă. Alexandru Băișanu a subliniat faptul că nu a plecat din SOS pentru a se îndrepta către PSD, PNL sau alte partide, el precizând totuși că își dorește crearea unei mișcări naționaliste și suveraniste adevărate.

Băișanu a amintit că a decis să se înscrie în SOS cu circa două luni înainte de alegerile parlamentare, și spune că atunci a încercat să-și imagineze „tot ce poate fi mai rău atunci când intri în SOS și alături de Diana Șoșoacă”. „Garantez că previziunile mele, cele sumbre, n-au avut nicio legătură cu realitatea. E mult mai grav”, a spus Băișanu, care a adăugat că a intrat în SOS cu speranța că va putea schimba sau aplana o serie de probleme care, prin vocea președintei Diana Șoșoacă, „duceau acest partid la limita legalității și normalității”. „Se vede treaba că n-am reușit să o conving pe președinta partidului că orice român cu scaun la cap, zic eu, echilibrat, este pro-european, este pro-NATO”, a completat deputatul sucevean. El a adăugat că după demisie, a fost acuzat de liderii SOS și POT că ar fi primit diverse sume de bani, dar și că pentru acest motiv Diana Șoșoacă a anunțat că le va face plângeri penale tuturor parlamentarilor SOS care au demisionat din partid. Băișanu a precizat că dacă Diana Șoșoacă nu va putea veni cu dovezi care să susțină această plângere, el personal o va acționa în instanță, în civil, iar banii pe care îi va câștiga ca daune morale îi va dona unui azil de bătrâni.

Alexandru Băișanu a mai arătat că diferențele dintre el și Diana Șoșoacă au devenit și mai abrupte în ultima perioada. „Eu sunt un naționalist convins, un suveranist și dacă vă mai aduceți aminte, acum 10-15 ani încercam să inițiez o mișcare naționalistă, <România demnă, România în picioare>, iar pentru că nu am făcut parte din sistem, am fost executat”, a declarat Băișanu. El consideră că, din nefericire, în momentul de față, tot ceea ce înseamnă naționalism și suveranism în România este captiv „în mâinile unor lideri politicii care aparțin sistemului”. „Nu am plecat din SOS pentru a mă îndrepta spre un partid politic, respectiv PNL, PSD sau orice altă formațiune politică. Am plecat doar datorită faptului că între mine și Diana Șoșoacă s-a creat o prăpastie care ține de viziunea fiecăruia dintre noi cu privire la România, la români și la evoluția acestei țări. Nu sunt fascist, legionar și nici xenofob. Nu am ură față de alte rase de pe planetă. Aceste principii care au intrat în coliziune directă cu principiile doamnei Diana Șoșoacă, care a atacat poporul evreu. Nu pot gira sub nicio formă manifestări, așa cum am spus, fasciste, legionare, xenofobe, rasiste și tocmai de aceea am plecat din acest partid”, a afirmat deputatul de Suceava.

· Băișanu spune că nu a putut să accepte să se numere printre cei care „fac tumbe și fac bine în fața unui președinte, emoțional oarecum dereglat”

Alexandru Băișanu a mai acuzat-o pe Diana Șoșoacă și de faptul că, în timp ce se declară anti-PSD, anti-PNL și anti-sistem, aceasta este un om al sistemului și a făcut înțelegeri cu cele două partide, lucru demonstrat și de votul dat de parlamentarii așa-zis naționaliști pentru bugetul de stat propus de actualul Guvern. „Asta înseamnă că, de fapt, tot ceea ce face ea este doar circ, apă rece la piciorul de lemn pentru a păcăli populația României că tu ești suveranist. Veți vedea că în SOS e doar scandal, doar circ și zgomot, nu soluții. Atâta vreme cât ești ales, ești ales nu pentru a face circ, pentru a face tumbe și a face bine în fața unui președinte, emoțional oarecum dereglat. Te duci acolo pentru că oamenii te-au votat sperând că vei face ceva pentru populație, pentru populația din Bucovina, în cazul meu, și pentru populația din România, și, evident, asta voi face. Deputați și senatorii unui partid nu mai trebuie făcuți proști, nu mai trebuie umiliți, pentru că ei nu sunt slugile doamnei Șoșoacă. Personal am jurat pe Biblie, României, patriei mele, n-am jurat că o voi sluji pe madame Șoșoacă”, a declarat Băișanu.

El a mai prezentat alte două motive pentru care a plecat din SOS, unul dintre acestea fiind invitația primită din partea „unui domn, mâna dreaptă a Dianei Șoșoacă”, care i-a propus să facă parte dintr-o delegație SOS, condusă de președinta partidului, care ar urma să meargă la Moscova. Deputatul sucevean a mai dezvăluit și faptul că pe unul dintre grupurile SOS, Diana Șoșoacă a trimis un mesaj „în care mi-a dorit să mor așa cum au murit toți membrii familiei ei bolnavi de diabet, în chinuri”, și în același timp, într-un clip pe TikTok, i-a blestemat copiii și pe nepotul său de doi ani.

În final, el a ținut să precizeze din nou că nu am avut nicio întâlnire cu vreun lider politic care să îi fi propus să treacă la unul dintre partidele existente în România, precizând că nici cu Victor Ponta nu a discutat despre o eventuală colaborare pentru viitorul partid pe care acesta intenționează să-l înființeze. „Deci nu voi pleca la niciun partid, n-am avut nicio negociere, nu mi s-a propus, n-am cerut, deci lucrurile sunt foarte clare. Rămân fidel, în momentul de față, opțiunii suveraniste, naționaliste, moderate, corecte, nu deșănțate și populiste, duse la extrem”, a afirmat Băișanu.

El a ținut să explice și de ce și-a retras semnătura de pe inițiativa de suspendare din funcția de președinte a lui Klaus Iohannis, subliniind faptul că „nu este un fan al acestuia”. Alexandru Băișanu a precizat că atunci când a semnat s-a suspus disciplinei de partid, ca membru al SOS, însă după ce a plecat din partid nu a mai putut să susțină o inițiativă care nu poate fi dusă la bun sfârșit, în condițiile în care toată procedura de suspendare durează câteva luni, iar alegerile prezidențiale vor avea loc în luna mai.