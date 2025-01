Marţi, 14 Ianuarie 2025 (14:19:39)

Polițiștii de la Secția Rurală Mălini au continuat cercetările cu privire la cazul unui șofer depistat băut pe 5 decembrie 2024, bărbatul fiind reținut în arest după ce rezultatele alcoolemiei în sânge au ajuns la dosar. Nu atât alcoolemia atrage atenția în acest caz, cât mai ales faptul că inculpatul, Constantin C., din satul Găinești, comuna Slatina, mai are la activ două condamnări pentru infracțiuni rutiere.

În urma probatoriului administrat, în baza rezultatelor alcoolemiei – în jur de 1,5 la mie, pe 13 ianuarie, s-a dispus reținerea în arest a suspectului, pe o perioadă de 24 de ore, pentru conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul din Găinești-Slatina a fost condus sub escortă în arestul de la Poliția Neamț.

Conform fișei de cazier, bărbatul are o condamnare de 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența alcoolului, respectiv o altă condamnare de 1 an și 6 luni, tot cu suspendare, pentru ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

Procurorul de caz urma să decidă ce măsuri va lua mai departe în acest caz față de inculpat.