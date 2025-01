Vineri, 10 Ianuarie 2025 (11:02:55)

Ziua Artei Fotografice, care se sărbătorește în România, din anul 2011, pe 11 ianuarie, zi în care s-a născut primul fotograf român, Carol Pop de Szathmari, în anul 1812, a fost marcată, joi, 9 ianuarie 2025, la Galeria de artă „Zamca”, printr-o expoziție realizată de membrii Clubului Fotografilor Suceveni.

La vernisajul expoziției de fotografie „Obiceiuri de An Nou” au fost prezenți artiști, pasionați de fotografie, oameni care au transformat acțiunea culturală într-o sărbătoare a artei. Anul acesta au expus artiștii fotografi Camelia Iordache, Codrin Anton, Cristina Loghin, Ionuț Hrincescu, Luca Sebastian, Marian Munteanu, Cătălin Matei, Mihai Fomin, Răzvan Petri, Valentin Ciobanu, Constantin Galan, Remus Dăneasă, Bogdan Năsăudean, Ingrid Anastasiei și Casian Mitu. Prin lucrările lor, realizate cu multă măiestrie, fotografii au readus în fața privitorului „tradițiile de An Nou, surprinse în momente unice, pline de culoare, emoție și simbolism”.

„Mulțumim Institutului Bucovina pentru că a răspuns pozitiv solicitării noastre de a ne găzdui în Galeria <Zamca> această primă expoziție a Clubului Fotografilor Suceveni din 2025”, a transmis Codrin Anton.

· 28 de fotografii captivante

Sucevenii și nu numai sunt așteptați la Galeria de artă „Zamca”, până pe 15 ianuarie 2025, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, să descopere datini și obiceiuri de Anul Nou prin intermediul unei colecții de 28 de fotografii captivante, realizate de membrii Clubului Fotografilor Suceveni.

„Fotografiile sunt realizate în acest an, dar și în anii anteriori, la festivalurile de datini și obiceiuri de An Nou, atât pe stil nou, cât și pe stil vechi, din Suceava, Botoșani, Rădăuți sau Drăgușeni. În cea mai mare parte a lor, fotografiile surprind obiceiurile din zona Bucovinei, dar am putut remarca în expoziție și fotografii cu vestiții Urși din zona Comănești - Bacău, de exemplu. Din cei 15 membri ai Clubului Fotografilor Suceveni care au lucrări pe simezele Galeriei Zamca, la vernisaj au fost prezenți nouă fotografi, cu precizarea că doi dintre cei absenți sunt suceveni stabiliți în Anglia, Marian Munteanu, și în Italia, Valentin Ciobanu, care au trimis cu ajutorul tehnologiei video câte un mesaj pentru participanți”, a mai completat artistul fotograf Codrin Anton.