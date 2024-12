Miercuri, 11 Decembrie 2024 (09:44:01)

Mai mulți suceveni au fost premiați la Festivalul Internațional „Cântec de Stea”, de la Piatra Neamț, competiție ce s-a desfășurat în perioada 6-8 decembrie 2024. Școala de muzică „Romantic Art” Suceava a fost prezentă și în acest an cu 12 copii talentați și peste 20 de numere în concurs. Pe scena Festivalului Internațional pentru copii și tineret „Cântec de Stea”, ediția a XIII-a, de la Piatra Neamț, au evoluat 220 de copii din țară și din Republica Moldova, în peste 300 de numere în concurs.

Copiii suceveni s-au întors cu următoarele premii: Sara Tîrnoveanu, 10 ani - Trofeul Mini Star, Trofeul Creație și Premiul “Radio Iași”; Secțiunea “Colind”: Carol Ieremciuc, 10 ani - Premiul I; Secțiunea “Măscuțe Muzicale”: Maria Crețu, 11 ani – Trofeu; Secțiunea “Grupuri”: The Joy Grup (Petruța și Maria Crețu, 9 și 11 ani) – Trofeu; Secțiunea “Cântece de iarnă”: Adelina Zait, 8 ani - Premiul I, Antonia David, 8 ani - Premiul II, Petruța Crețu, 9 ani - Premiul I, Carol Ieremciuc, 10 ani – Trofeu, Beatrice Vultur, 10 ani - Premiul II, Maria Crețu, 11 ani – Trofeu, Patricia Timofte, 11 ani – Trofeu, Alesia Tîrnovan, 12 ani – Trofeu, Iasmina Timu, 12 ani - Premiul I, Nadia Blanariu, 12 ani - Premiul II, Anisia Rusu, 12 ani - Premiul II; Secțiunea “Muzică Ușoară”: Petruța Crețu, 9 ani – Trofeu, Carol Ieremciuc, 10 ani – Trofeu, Beatrice Vultur, 10 ani – Trofeu, Patricia Timofte, 11 ani – Trofeu, Maria Crețu, 11 ani - Premiul I.

Prof. Mihaela Gabriela Morar de la „Romantic Art” a transmis că toate colindele și cântecele de iarnă pe care le-a ascultat în concurs „ne-au bucurat inimile, am ascultat voci minunate, am admirat costume superbe, am legat prietenii și am petrecut trei zile de poveste. Petrecerea de Moș Nicolae a fost și în acest an deliciul copiilor, <Crăciuneii Veseli> ne-au colindat, copiii s-au distrat, au dansat și au așteptat cu nerăbdare marele tort al festivalului. Nu avem cuvinte să putem mulțumi doamnei Adina Panaitescu și Asociației <Cildren Forever> pentru toate aceste clipe de neuitat și pentru oportunitatea de a fi împreună, copii, părinți și profesori. Mulțumim distinsului juriu pentru corectitudine și pentru creditul acordat școlii noastre”.