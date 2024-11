Joi, 14 Noiembrie 2024 (10:42:41)

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a prezentat, astăzi, o parte din distincțiile primite în decursul timpului, atât cele religioase, cât și cele civile. Gheorghe Flutur a evidențiat în mod special cea mai înaltă distincție acordată de Biserica Ortodoxă Română, medalia ”Meritul Bucovinei”, precum și diplomele pentru cel mai bun politician și cel mai bun ministru.

„Mulțumesc bunului Dumnezeu. Vedeți, oameni buni, aici este cea mai mare distincție din Biserica Ortodoxă Română. Dar avem mai multe. Tot de la Părintele Patriarh am mai multe distincții și am și de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Sigur că unele sunt și civile, cum este și cea din Statele Unite, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Apoi avem topul politicienilor, 10 pentru România, la cel mai bun ministru și cel mai bun politician în primii 10. Sunt ani în care am primit aceste diplome. Și echipa de la acea vreme a Consiliului Județean mi-a acordat și mie distincția Meritul Bucovinei pe care o port cu mândrie în piept”, a spus Gheorghe Flutur.

El a spus că toate distincțiile sale sunt păzite „de Marele Ștefan”.

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002