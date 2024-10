Miercuri, 30 Octombrie 2024 (15:08:31)

Tot mai mulți ucraineni fug de război și pentru a nu fi încorporați aleg căile ilegale de a părăsi țara vecină. În primele 10 luni ale acestui an, au intrat ilegal în România 10.700 de ucraineni. Cei mai mulți, 5.869, au ajuns în județul Maramureș, 3.767 în județul Suceava și 1.064 în Satu Mare.

Acestea sunt cifrele oficiale puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației. Practic, în cursul acestui an numărul fugarilor s-a triplat, dacă avem în vedere că de la începutul războiului au intrat clandestin în România 19.068 de cetățeni ucraineni, bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Interesant este că în primele zece luni ale acestui an au fost de trei ori mai multe treceri frauduloase decât anul trecut. „De la începutul acestui an, la frontiera de nord a României se constată din nou o creștere a numărului de cetățeni ucraineni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera, față de aceeași perioadă a anul 2023. Dacă în primele 10 luni ale anului trecut, la nivelul celor 3 județe (366 de km de frontieră cu Ucraina) au fost depistați 3.278 de cetățeni ucraineni, în acest an numărul s-a triplat, vorbim de 10.700 de cetățeni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România”, a declarat chestorul de poliție Florin Coman, inspector-șef al ITPF Sighetu Marmației în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de reprezentanți ai IPJ, IGI și Salvamont Maramureș.