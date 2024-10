Duminică, 13 Octombrie 2024 (15:37:00)

Liderul USR, Elena Lasconi, a transmis de la Suceava că în calitate de președinte al României va fi „vocea oamenilor”. Elena Lasconi, care candidează din partea USR pentru președinția României, a efectuat sâmbătă o vizită în județul Suceava, unde s-a întâlnit cu membri de partid, după care a mers în orașul Milișăuți, acolo unde a discutat cu producătorii de legume din piața locală. Tot la Milișăuți, Elena Lasconi a vizitat și școala din Bădeuți, recent modernizată cu fonduri europene, precum și un producător local de varză murată, produs pentru care acest oraș este cunoscut în întreaga țară.

Ea a ținut să-l felicite pe primarul din Milișăuți și liderul USR Suceava, Vasile Cărare, pentru toate investițiile din acest oraș și în special pentru proiectul de construcție a unui bloc de locuințe pentru specialiști, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene prin PNRR. „Colegul meu Vasile Cărare, primar în Milișăuți, Suceava, a reușit să ridice, cu bani europeni, un bloc pentru medicii și profesorii care aleg să lucreze în zonă. Sute de astfel de blocuri se puteau face în toată țara dacă nu rata Marcel Ciolacu țintele PNRR.

Atât poate PSD, de mână cu PNL-ul lui Iohannis și-al lui Ciucă. Orice zi cu ei la guvernare ne costă dezvoltarea României pe cel puțin 10 ani. De asta, România are nevoie de acum înainte de oameni care vor să facă treabă, nu să-și numească prietenii în companii de stat”, a spus Elena Lasconi.

· Elena Lasconi: „Mi-aș dori să avem la conducerea țării oameni autentici, normali, care să nu fie rupți de realitate”

Liderul USR a precizat că în urma discuțiilor cu oamenii aflați în piața din Milișăuți, aceștia i-au spus că sunt dezamăgiți de actuala conducere a țării. „Am stat de vorbă cu oamenii din piață, la Milișăuți, oameni care muncesc cinstit să-și întrețină familiile, despre ce așteaptă de la cei care-i conduc. Și îmi pare rău că sunt atâția oameni dezamăgiți, care spun că în România nu se mai poate schimba nimic, care plâng că le-au plecat din țară copiii, nepoții.

Dar eu le zic tuturor că se poate și de noi ține să mai schimbăm ceva Și eu am familia plecată în străinătate și știu ce înseamnă depărtarea și dorul. Și de asta vreau o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Candidez la Președinția României pentru că eu știu că se poate ca țara asta să fie una în care statul muncește pentru cetățean, nu doar cetățeanul pentru stat. Candidez pentru că înțeleg de ce oamenii s-au săturat de politicieni și nu mai au încredere. Candidez pentru că vreau să dau o direcție acestei țări, am viziune, am alături de mine oameni competenți și știu că putem să facem ceea ce românii merită. După 35 de ani, România poate fi condusă de un președinte care să asculte oamenii și să muncească pentru ei”, a transmis Elena Lasconi.

Anterior vizitei la Milișăuți, într-o conferință de presă susținută alături de Vasile Cărare și de candidații USR Suceava de pe primele locuri la Senat și Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, respectiv Daniel Popescu, Elena Lasconi a declarat că după alegerile prezidențiale de anul acesta, românii merită să aibă „un stat pentru popor și nu un popor pentru un stat”. „Mi-aș dori să avem la conducere și când spun asta nu mă refer doar la președintele României, ci și la Guvern, parlamentari și primari, să avem oameni autentici, normali, care să nu fie rupți de realitate. Mi se pare că trăim într-un moment în care avem politicieni făcuți în laborator și poate că din punctul ăsta de vedere anii ‘90 au fost mai buni, pentru că am văzut politicieni care erau printre oameni la vremea aceea. Și când o să ajung președinte și nu e doar promisiunea mea, promisiunea mea e contract, voi fi vocea oamenilor”, a mai spus Elena Lasconi. Liderul USR a mai adăugat că ceea ce propune ea sunt reforme reale în educație, justiție, sănătate, dar și măsuri concrete pentru susținerea angajaților și angajatorilor din România.