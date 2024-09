Marţi, 3 Septembrie 2024 (17:48:01)

Suceveanul Haralambie Neculai Ianță, în vârstă de 42 de ani, din Berchișești, care a beneficiat la sfârșitul lunii trecute de un transplant de rinichi primit de la un donator din Bulgaria, se recuperează bine la Centrul de Transplant al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași. Aflat încă pe patul de spital, bărbatul a făcut mărturii emoționante despre ce înseamnă pentru el telefonul prin care a fost anunțat de medici că are șansa de a fi compatibil cu un donator în moarte cerebrală din Bulgaria.

În dializă de 12 ani, Haralambie, tată a patru copii care i-au dat putere să îndure suferința cronică de rinichi și să aștepte, se afla pe lista de așteptare a clinicii „Parhon”.

„Boala, când am descoperit-o, a fost o traumă. Nu m-am știut bolnav, dar în timp am acceptat ideea dializei. Pentru noi, cei care suntem bolnavi de rinichi, dializa este o sursă de viață. A trebuit să mă adaptez, dar am crezut și nu mi-am pierdut speranța în transplant. În 12 ani am mai fost chemat de 3 ori, dar n-a fost să fie. Lucrurile sunt așa cum le îngăduie Dumnezeu. N-a fost o viață închisă, dar nici liber nu ești, că depinzi de un aparat. Mergi o zi da, una nu”, a povestit Haralambie, subliniind că tehnologia și echipamentele medicale moderne înseamnă o binecuvântare pentru bolnavii de rinichi.

Lacrimile îi curg pe obraji și vocea i se îneacă atunci când vorbește despre familie și când le mulțumește lui Dumnezeu, familiei donatorului și întregii echipe de medici de la Iași, pe care îi consideră extraordinari, iar primirea rinichiului din Bulgaria drept „un lucru miraculos”. Numărul de la clinică l-a trecut la contacte în telefon ca „Telefonul salvator” și chiar așa a și fost.

Spune că abia așteaptă să ajungă acasă, să-și strângă în brațe familia, să petreacă mai mult timp împreună și să facă toate călătoriile pe care boala de rinichi și dializa nu i le-au permis.

Medicul nefrolog Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași, și-a exprimat bucuria că atât Haralambie, cât și al doilea pacient, Daniel Olărașu, din județul Neamț, dializat de 2 ani, care a primit un rinichi de la donatorul bulgar, se recuperează bine și încetul cu încetul lucrurile intră în normal.

Doctorul Nistor a mai spus că sunt foarte mulți pacienți tineri, cu vârste între 20 și 30 de ani, care așteaptă o șansă prin transplant. Un acord internațional de colaborare între centre de transplant permite ca organe donate într-un stat să fie transplantate unui pacient din alt stat. În baza acestuia, la Spitalul ”Parhon” au fost făcute 5 intervenții, două cu organe donate din Republica Moldova și trei din Bulgaria. „Fiecare intervenție înseamnă doi pacienți fericiți, doi pacienți care revin la o viață normală, care se reintegrează complet în societate”, a arătat dr. Nistor.

La Centrul de transplant de la „Parhon” au fost realizate în acest an 28 de intervenții de transplant, dintre care 9 „de la donator viu înrudit” și 19 de la donator aflat în moarte cerebrală. „Diferența dintre cele două categorii ne arată că în mod real șansele pacienților aflați pe lista de așteptare depind de donatorul cadaveric. În acest context, suntem extrem de recunoscători familiei donatorului, care a acceptat să facă bine chiar după ce a primit această veste tristă, că pentru ruda lor nu se mai putea face nimic, și a reușit să dea o speranță pentru cei doi pacienți din zona Moldovei care se aflau pe lista de așteptare”, a declarat dr. Ionuț Nistor.

Centrul din Iași efectuează aproximativ 50 de transplanturi pe an, ceea ce înseamnă că este de mărime medie. Experiența în transplantul de rinichi este de aproape 20 de ani.