Marţi, 27 August 2024 (20:45:40)

Împlinirea a 33 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova a fost marcată marți, 27 august, printr-un eveniment de elită la sediul PNL Suceava. Liberalii suceveni au ținut să-și exprime susținerea față de aderarea Moldovei la Uniunea Europeană prin organizarea acțiunii „Tinerii unesc cele două maluri ale Prutului în Europa”, care s-a dovedit a fi un eveniment de elită, organizat de președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan. În prima parte a evenimentului au avut loc discursuri ale liderilor liberalilor suceveni și acordarea de diplome de merit, după care cei prezenți au avut parte de un moment de socializare, unde au putut să discute despre problematica aderării Moldovei la UE. Întregul eveniment a fost organizat de Organizația Municipală a PNL, alături de organizațiile de tineret, seniori, femei, oameni de afaceri, și a reprezentat o continuare a evenimentelor dedicate tinerilor inițiate de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care au debutat cu lansarea manifestului „VOI – Viziune, Opțiune, Inițiativă”. Printre invitații de la acțiunea de marți s-au numărat și parlamentarii Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, secretarul de stat din Guvernul României, șeful Departamentului pentru Relația cu Moldova, Adrian Dupu, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, președintele Organizației Oamenilor de Afaceri, Dumitru Mihalescul, liderul tinerilor liberali suceveni, Alexandru Focșăneanu, precum și primari din județ, dar și numeroși tineri din Republica Moldova.

· Flutur îi îndeamnă pe tineri să se întoarcă acasă și să îi îndemne pe cei din Moldova să creadă în valorile europene

Primul care a luat cuvântul a fost liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care i-a îndemnat pe tinerii din Moldova să fie pionierii care întorși acasă îi vor învăța pe cei de acolo să creadă în valorile europene. Gheorghe Flutur a spus că își dorește ca România să grăbească drumul european al Moldovei. „Vă spune asta un om care a fost ministrul aderării în Uniunea Europeană, în 2005-2006, când am fost ministrul Agriculturii, un capitol foarte greu pentru negocieri cu UE, și știu prin ce am trecut. Pentru Republica Moldova negocierile de aderare au început, iar fratele mai mare trebuie să fie alături de voi”, a transmis Flutur. El a subliniat faptul că cei din Moldova trebuie să fie încurajați să voteze pro-european. „Trebuie să faceți un efort să vă convingeți părinții și bunicii pentru a merge pe drumul european, pentru că acesta e drumul adevărat. Iar voi trebuie să luptați pentru drumul european mai tare și trebuie să luptați acasă în special cu generația mai în vârstă care crede și nu crede. Eu știu ce e acasă la dumneavoastră, știu ce face Rusia. Face și la noi, prin forțe care au înviat acum și au scos capul. Generația tânără are o misiune uriașă să se mobilizeze, iar noi să vă încurajăm și să vă încărcăm bateriile. De asta ați venit la PNL, care este cea mai puternică forță pro-occidentală. Garantul drumului european al României după Revoluție a fost PNL. Și data viitoare când mai veniți să aduceți cu dumneavoastră pe cei mai suciți, cu filetul pe stânga, care încă nu cred în valorile europene, să le arătați ce a însemnat aderarea României la UE”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că cei din Moldova trebuie să conștientizeze că aderarea la UE înseamnă dezvoltare, iar România trebuie să fie un exemplu în acest sens. Liderul PNL Suceava a precizat că își dorește ca și Republica Moldova și Ucraina să adere la UE, considerând că „marele Ștefan ar fi cel mai mulțumit dacă aceste lucruri s-ar întâmpla”.

· Ioan Balan a spus că își dorește ca odată cu aderarea Moldovei la UE să dispară, cel puțin simbolic, granița dintre cele două țări

La rândul său, președintele Organizației Municipale Suceava, deputatul Ioan Balan, a subliniat importanța tinerilor în acest proces de aderare a Moldovei la UE. El le-a povestit celor prezenți că, în urmă cu ceva ani, Gheorghe Flutur îi spunea „tânărul Ioan Balan”, iar de atunci și până în prezent a trecut prin multe campanii electorale, acum este „un om cu părul mai cărunt”, iar cel mai important lucru este munca în echipă pentru a putea crea eveniment cum este și acesta pentru susținerea aderării Moldovei la UE.

Ioan Balan a ținut să îi cheme alături de el pe doi fini de-ai săi, Bianca, despre care a spus că este cel mai vechi susținător al său, și Alex, cel mai mic susținător. Vorbind despre evenimentul de marți de la sediul PNL Suceava, Ioan Balan a spus că își dorește ca odată cu aderarea Moldovei la UE să dispară, cel puțin simbolic, granița dintre cele două țări. „Vorbim despre Moldova, despre România, despre anii ‘90, despre poduri de flori, vorbim despre 33 de ani de independență, despre aceeași limbă, limba română, vorbită și în Moldova, și în România, de același neam, moldoveni, români, aceeași națiune. Ne desparte o apă, o vamă, mai este și un gard, dar parcursul acesta european ne garantează măcar că lucrurile acestea simbolic vor dispărea. Și chiar dacă rămânem cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni ai României, vom fi europeni în Europa. Este obligația noastră și a voastră, tinerilor moldoveni, să faceți aceste gesturi pentru a asigura această aderare”, a precizat Ioan Balan.

El a ținut să precizeze că tinerii diplomați din Moldova au avut tot sprijinul său pentru a se întâlni cu oficialitățile române de la aproape toate ministerele PNL și cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, pentru a-i pregăti în demersurile de aderare.