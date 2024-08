Luni, 12 August 2024 (09:41:18)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, le-a transmis liberalilor suceveni că au pierdut alegerile din cauza unei administrări deficitare a județului, și i-a asigurat că în următorii patru ani vor fi mai multe șantiere decât hore și festivalului. „Din bun simţ, după câştigarea alegerilor, am evitat să ne lăudăm cu rezultatele obţinute şi am căutat să aducem un plus de echilibru, decenţă şi linişte în viaţa politică suceveană. Asta deşi în 2020, cei de la PNL nu au procedat la fel, „explicând” cu aroganţă, la o televiziune afiliată partidului, despre cum <ne-au zdrobit>, cum <ne-au invins> etc”, a spus Ioan Stan. El a precizat că vara aceasta, votul sucevenilor a fost clar, iar PNL-ul şi Gheorghe Flutur fiind sancţionaţi pentru minciunile lor şi pentru administrarea deficitară, „ca să nu zicem proastă”, a judeţului.

„Acesta este un adevăr pe care cei de la PNL ar trebui să şi-l asume şi să înveţe din el. Dar din păcate, echipa PNL Suceava continuă cu aceeaşi retorică păguboasă, ridicând osanale şefilor din propriul partid, aruncând cu mizerii în partenerii de guvernare, în loc să pună osul la muncă ca să demonstreze electoratului că ştiu să facă şi politică, nu doar să mintă şi să împroaşte cu noroi. Ba mai mult, în timpul campaniei electorale, un deputat liberal prevestea un dezastru total pentru PSD Suceava şi promitea nişte surprize „majore” în zona Fălticeniului....credem că inclusiv dumnealui a fost în cele din urmă <surprins> de ce a <reuşit> PNL-ul în zonă”, a declarat Ioan Stan. El a declarat că social democrații înțeleg nevoia liberalilor de a se complace în mediocritate şi linguşire, acestea fiind atributele lor fundamentale pentru a se regăsi pe liste la alegerile viitoare.

„De altfel, nicicând profesionalismul nu a fost un criteriu forte de promovare în PNL, dovadă fiind şi procentele cu care sunt cotaţi în sondaje. Totodată, subliniem că pe noi nu ne intereseaza nici ce face domnul Ciucă, nici domnul Batistuţă, nici alţii din PNL, dar ne interesează foarte mult cum se cheltuie banul public. Or să dai două milioane de euro pentru a umple ţara cu nişte panouri pentru promovarea unei cărţi în scop evident electoral, nicidecum cultural, e bătaie de joc. Cât despre „norii negri” pe care un deputat PNL-ist îi vede ridicându-se pe cerul administrativ al judeţului Suceava, ne mirăm că nu i-a zărit în ultimii 8 ani de administrare liberală. Când judeţul nostru a ajuns pe primul loc în ţară la numărul copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, penultimul loc în privinţa salariilor, cu aproape cel mai mare număr de localităţi care nu sunt racordate la apă potabilă şi nici măcar nu mai amintim infrastructura judeţeană”, le-a transmis Ioan Stan liberalilor suceveni.

El a precizat că având în vedere rezultatele liberalilor de la șefia județului, le recomandă celor din PNL să se abţină patru ani de zile şi atunci, dacă social democrații nu își fac treaba, „să ne judece”. În final, liderul PSD le-a garantat liberalilor că în următorii patru ani, în județul Suceava vor fi mai multe şantiere în judeţul Suceava decât hore şi festivaluri. „Asta pentru că tânărul Gheorghe Şoldan a ales să muncească pentru suceveni şi în interesul acestora, înţelegând că locuitorii judeţului Suceava au nevoie de cineva care să le înţeleagă nevoile şi care este determinat să schimbe dinamica social-economică a zonei”, a încheiat Ioan Stan.