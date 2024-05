Joi, 30 Mai 2024 (14:37:45)

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat că în cursul zilei de miercuri a avut o întâlnire importantă cu reprezentanții unei companii aeriene care intenționează să opereze zboruri pe ruta Suceava – Bruxelles. Gheorghe Flutur a declarat în plenul ședinței deliberativului județean că în momentul de față sunt cel puțin trei perspective de noi destinații externe de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

„În cursul zilei de miercuri am avut o întâlnire mare pentru destinațiile spre Bruxelles, cu zboruri de 140 de pasageri. Nu vreau să dau mai multe detalii acum, până nu am lucrurile concrete. Lumea așteaptă în continuare destinații, și pentru asta ne luptăm”, a transmis Gheorghe Flutur. El a precizat că în momentul de față la aeroport se lucrează la demolarea unor construcții, fostul turn de control și spații în care au funcționat birouri, în vederea pregătirii terenului pentru terminalul 3.

În cadrul aceleiași ședințe, după ce un consilier l-a întrebat dacă mai sunt șanse să apară noi curse aeriene externe, Gheorghe Flutur i-a transmis acestuia că acest lucru „nu se rezolvă de azi pe mâine”. „Pentru curse aeriene noi se duc tratative care nu depind de Consiliul Județean Suceava. Noi avem o ofensivă uriașă pentru toate companiile. Vorbim de Ryanair, de polonezii de la LOT, de turci, iar miercuri am discutat cu firme mari care vin și punem în mișcare acum discuțiile pentru Bruxelles, cu Paris și așa mai departe. O să le anunțăm când o să fie. Tot de aici noi am fost cei care am deschis celelalte curse și am adus vești bune de fiecare dată pentru Suceava. Și implicăm în aceste demersuri și ucrainenii, mai ales cei din zona Cernăuți, pentru că cel puțin 20% dintre pasageri de acolo vin”, a precizat președintele CJ Suceava. El a arătat că Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava se menține în continuare pe locul cinci la nivel național ca număr de pasageri.