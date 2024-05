Miercuri, 1 Mai 2024 (17:31:16)

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că Primăria Fălticeni va încheia un protocol cu Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în vederea urgentării întocmirii documentației necesare pentru construcția șoselei de centură a acestui municipiu. Prezent la Suceava, pentru depunerea candidaturii deputatului PSD Gheorghe Șoldan pentru președinția Consiliului Județean, Sorin Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că este convins de faptul că primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, va putea să gestioneze acest proiect pentru centura municipiului. „Fălticeniul, în perioada următoare, va veni și va semna cu noi un protocol de colaborare astfel încât să descentralizăm acest proiect așa cum am făcut și cu altele. La Fălticeni avem un primar foarte bun care va ști să gestioneze singur această investiție. Ministerul nu va veni decât să plătească la final această investiție extrem de necesară pentru locuitorii din Fălticeni”, a declarat Grindeanu. Ministrul Transporturilor a precizat că investiția pentru construcția șoselei de centură a municipiului Fălticeni va fi finanțată din fonduri europene prin Programul Operațional de Transport. El a subliniat faptul că municipiul Fălticeni are capacitatea administrativă să se ocupe de întocmirea documentației pentru acest proiect important. „Din câte știu, și știu bine, Primăria Fălticeni are și un studiu de fezabilitate care este și actualizat. Deci lucrurile sunt și mai clare și se poate ține direct o licitație. De când sunt în funcție, de doi ani și jumătate, am semnat 82 de protocoale cu autoritățile publice locale, consilii județene și primării. De ce? Pentru a mai degreva din presiunea asupra CNAIR și pentru ca autoritățile locale, pe investiții de acest tip care sunt mai mici ca amploare decât o autostradă sau un drum expres, să poată realiza ele aceste investiții. Și asta pentru că sunt mult mai aproape de proiectul efectiv, urmând ca ministerul, CNAIR, să vină să plătească la final această lucrare”, a explicat Sorin Grindeanu.

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a spus că șoseaua de centură va avea o lungime de 8,3 kilometri, de la intrarea dinspre Suceava, podul peste iazurile de la Fălticeni, ocolire prin partea dreaptă prin zona Pocoleni spre Rădășeni, iar valoarea investiției este de aproximativ 50 de milioane de euro. Cătălin Coman a spus că proiectul include construcția a trei viaducte, unul la intersecția cu drumul județean Rădășeni – Fălticeni, unul la intersecția cu DN 17B și unul cu drumul de legătură cu localitatea Baia. „În momentul de față legislația permite asocierea cu Ministerul Transporturilor printr-un protocol semnat, iar noi să ne ocupăm de documentația tehnică și de licitația pentru execuție. Pentru noi e foarte bine pentru că până acum nu aveam nici o pârghie să urgentăm lucrările”, a spus Cătălin Coman. El a precizat că după finalizarea documentației, Primăria Fălticeni va recupera din fonduri europene sumele cheltuite și tot prin Programul Operațional Transport se vor finanța și lucrările de construcție.