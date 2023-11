Luni, 27 Noiembrie 2023 (14:57:28)

Președintele Organizației AUR din comuna Mitocu Dragomirnei, Gabriel Talpalariu, consideră că această comună are nevoie de viziune, proiecte și de un manager bun pentru a se putea dezvolta. Gabriel Talpalariu a precizat că Mitocu Dragomirnei, o comună aflată la doar câțiva kilometri de centrul municipiului Suceava, nu excelează la capitolul dezvoltare, atât în ceea ce privește implementarea utilităților publice, apă, canal, gaz și curent electric, cât și în ceea ce privește atragerea de investiții care să creeze locuri de muncă în comunitate.

„De aproximativ 15 ani sau chiar mai mult, timpul stă pe loc la Mitoc: zero metri de canalizare, de conducte de gaz, zero investiții și o infrastructură rutieră cel puțin deficitară. Comuna beneficiază de obiective turistice extraordinare, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei, biserici vechi de peste două secole etc., dar drumurile sunt ca pe vremea lui Ștefan cel Mare sau chiar mai proaste”, a declarat președintele AUR Mitocu Dragomirnei.

El a adăugat că lipsa de eficiență a administrației locale a fost constatată cu sinceritate și de consilierii locali ai comunei, în condițiile în care în ultima lună se poate observa „un război deschis” între Consiliul Local și conducerea primăriei. „<Eușor să umplem buzunarul primarului>, a fost una din declarațiile destul de acide ale consilierilor locali la adresa primarului în ultima ședință de Consiliu Local. Eu consider că nu trebuie să mai avem situații de genul <nimeni nu e vinovat, am ratat proiectul din cauza neîntocmirii documentației la timp>, declarație care îi aparține primarului în funcție, din care rezultă că nu-și asumă prostul management, sau <avem 25 de proiecte mari aprobate, dar nici unul s-a finalizat, rușine să ne fie> sau <în 3 ani de mandat nu am făcut un metru de asfalt>, declarații ale consilierilor locali total nemulțumiți de modul cum este administrată comuna”, a mai precizat Gabriel Talpalariu.

· Talpalariu: „Mișcarea AUR la Mitocu Dragomirnei a fost creată tocmai pentru a duce comuna acolo unde îi este locul, în rândul localităților moderne”

Liderul AUR din Mitocu Dragomirnei a ținut să evidențieze și problema rețelelor de curent electric, criticând neputința autorităților locale de a electrifica toate străzile comunei în secolul XXI. Talpalariu a precizat că după discuții aprinse a fost aprobată o sumă de 200.000 de lei pentru racordarea la rețeaua de energie electrică a Mănăstirii Sihăstria Dragomirnei. „Rămân însă în aer alte zone din comună care în anul de grație 2023 nu beneficiază de curent electric <Mitocu Dragomirnei, la cruce>, <Mitocaș- la iazuri>, Lipoveni și Dragomirna. Replici de genul <sunt alături de oamenii de la cruce, acolo legislația în vigoare ne împiedică" nu țin, stimate domnule primar. Aceasta nu este atitudine de gospodar. A pasa responsabilitatea în curtea Prefecturii sau a oricărei alte instituții înseamnă lipsă totală de implicare. <La Dragomirna, în pădure, legislația permite să se extindă rețeaua de curent electric și în alte zone nu permite sau nu se vrea?>, a întrebat retoric un consilier local”, a mai spus liderul AUR din Mitocu Dragomirnei.

Talpalariu a spus faptul că locuitorii din Mitocu Dragomirnei merită o administrație profesionistă, cu oameni bine pregătiți în administrația publică locală pentru a scoate localitatea din subdezvoltare. „Ce facem? Constatăm neputința în administrarea unei comunități și atât? Punctul forte al conducerii Primăriei Mitocu Dragomirnei să fie doar studiile de fezabilitate? De ce s-a ajuns aici la Mitocu Dragomirnei? Oare Mitocu Dragomirnei, o zonă binecuvântată de Dumnezeu, cu oameni de aur, harnici și gospodari, nu merită o administrație profesionistă?”, a spus Gabriel Talpalariu. El a subliniat faptul că AUR promovează și la Mitocu Dragomirnei meritocrația, profesionalismul și nu clientelismul politic specific ultimilor 33 de ani. Talpalariu a mai declarat că mișcarea AUR la Mitocu Dragomirnei a fost creată tocmai pentru a duce comuna acolo unde îi este locul, în rândul localităților moderne, cu o administrație care să fie un model de bună practică pentru Bucovina și România. „Este nevoie de viziune, este nevoie de proiecte gândite pe durata unui mandat, pe termen scurt, iar altele stabilite pe termen mediu și lung. Trebuie să vedem dincolo de mâine și dincolo de interese meschine, personale sau de grup, pentru a ne putea dezvolta și prospera la Mitocu Dragomirnei”, a încheiat liderul Aur Mitocu Dragomirnei, Gabriel Talpalariu.