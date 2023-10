Joi, 19 Octombrie 2023 (15:50:03)

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a cerut directorilor de școli și reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava să se aplece mai mult asupra autorizării școlilor din punct de vedere sanitar și autorizării privind securitatea la incendiu.

Acesta a menționat că numărul școlilor sucevene care au autorizație din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava este „nesatisfăcător”, făcând apel și în rândul primarilor pentru a remedia situația.

Flutur a rugat directorii de școli ca împreună cu primarii să parcurgă toate etapele pentru autorizarea acestor unități de învățământ.

„Uitați-vă la județele din jur și uitați-vă la Suceava. Nu este în regulă. Numărul de unități care au autorizație DSP este nesatisfăcător și sunt niște lucruri care se pot rezolva foarte simplu. Am cerut și primarilor asta. Am văzut știri care situau Iași sau Botoșani sau Neamț la dublu procent față de Suceava în ceea privește aceste autorizații. Or eu știu că proiecte pentru școli sunt peste 140 numai în ultima perioadă, școli modernizate. Insist și vă rog să vă aplecați asupra acestui aspect. Sunt puțin mai apăsat față de această situație, căci nu este în regulă”, a spus președintele CJ.

Lipsa autorizaţiilor sanitare de funcționare rămâne unul dintre punctele slabe ale învăţământului sucevean.

Potrivit unei situații furnizate de DSP, din cele 746 de unități de învățământ din județ, 251 nu au autorizație sanitară de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică Suceava.

306 unități au primit avizul instituției, iar restul de 189 de unități, care se află in diferite proiecte de reabilitare, au fost de asemenea avizate de Direcție.

Referitor la avizarea și autorizarea unităţilor de învăţământ privind securitatea la incendiu, aceste documente nu se eliberează pentru fiecare instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta.

Sunt autorizate 288 de corpuri de clădire, 199 nu au primit încă autorizație, iar 427 nu fac obiectul autorizării Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

· Implicare pentru practica elevilor în parcurile industriale

În cadrul întâlnirii cu directorii unităților de învățământ din județul Suceava, Gheorghe Flutur a mai cerut școlilor, în special cele profesionale, să se implice în efectuarea practicii în parcurile industriale pe care le avem.

„Mă refer aici la parcul tehnologic de la Siret, unde se creează prototipuri de produse unice și se poate încuraja inițiativa tinerilor. Avem o bază foarte bine dotată în parcul industrial de la aeroport, avem un laborator pentru controlul alimentelor și depistarea alimentelor contrafăcute, unde elevii de la liceul alimentar și altele cu astfel de profile pot să facă practică. Am cerut implicarea elevilor în domeniul educației de mediu și în colectarea selectivă a deșeurilor.

Sperăm într-o și mai bună colaborare între administrația publică județeană și unitățile școlare, care în ultimii ani au beneficiat de proiecte mari de modernizare”, a mai spus președintele CJ.