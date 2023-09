Miercuri, 20 Septembrie 2023 (19:24:27)

Sala de Artă „Elena Greculesi”, din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, a fost neîncăpătoare miercuri, 20 septembrie 2023, pentru zecile de iubitori de literatură, de carte în general, care au participat la ediția a XVIII-a a Salonului Literaturii Române din Bucovina.

Bucuria reîntâlnirii, fiorul spiritualității românești „născut” din fiecare cuvânt rostit, din fiecare alocuțiune, din fiecare carte și revistă literară lansate, din fiecare inimă ce a bătut la unison pentru cultura românească, au făcut din acest eveniment o sărbătoare cu parfum de toamnă. S-au reunit la Suceava scriitori din tot județul Suceava, dar și din alte județe din țară, precum și invitați de la Cernăuți.

Evenimentul s-a desfășurat sub semnul aniversării Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), care anul acesta împlinește 85 de ani, și aniversării Bibliotecii Bucovinei, care împlinește un secol de la înființare.

În deschiderea acțiunii, s-a ținut un moment de reculegere în memoria unor scriitori ai Societății Scriitorilor Bucovineni care nu mai sunt printre noi, cum ar fi Carmen-Veronica Steiciuc, fostă președintă a SSB, Vasile Tărâțeanu, Ilie Tudor Zegrea etc., o lumină aprinsă în fiecare inimă pentru toți membrii SSB care au plecat la Ceruri.

Publicul prezent la eveniment nu a uitat nici de maestrul Viorel Leancă, dirijor al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”, care în urmă cu câteva zile s-a stins din viață, la vârsta de 70 de ani, și care pe 20 septembrie 2023 a fost condus pe ultimul drum.

· Mișcarea literară din Bucovina

Cuvântul de deschidere i-a aparținut directorului Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuș, care a afirmat că „în fiecare an, încercăm să aducem în atenția publicului fie cele mai noi apariții editoriale, fie noi cărți care urmează a fi tipărite, fie... momente aniversare. Anul acesta este un an aniversar pentru noi, biblioteca a împlinit 100 de ani de la înființare (la început de decembrie 2023 vor avea loc acțiuni festive pentru a marca această sărbătoare), dar și pentru Societatea Scriitorilor Bucovineni (SSB), care împlinește 85 de ani. Tocmai de aceea, Salonul Literaturii Române din Bucovina, ediția a XVIII-a, o are ca invitat special pe prof. univ. dr. Simona Modreanu, directoarea prestigioasei edituri Junimea din Iași, care prezintă mai multe apariții editoriale”, a spus Gabriel Cărăbuș.

Nu putea lipsi de la eveniment președintele Societății Scriitorilor Bucovinei, scriitorul Alexandru Ovidiu Vintilă, „mereu aproape de bibliotecă și aproape de SSB și de tot ce înseamnă mișcare literară în zona Bucovinei”, după cum a susținut Gabriel Cărăbuș.

De la Cernăuți, aflate în „turneu cu poezia, cântecul și cartea”, au venit la sărbătoarea de la Biblioteca Bucovinei Maria Toacă-Andrieș, scriitoare și publicistă, directoarea Bibliotecii Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” din Cernăuți, și jurnalista Carolina Jitaru, compozitoare și interpretă. Cele două invitate de la Cernăuți au adus în fața publicului sucevean o serie de noutăți de carte din Nordul Bucovinei.

În anul Centenarului Bibliotecii Bucovinei, conducerea instituției a considerat oportună publicarea celui de-al treilea volum al cărții de publicistică „Țara de Sus, de mai sus” a distinsei scriitoare și jurnaliste sucevene Doina Cernica, după cum a spus dr. Alis Niculică. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a Societății Scriitorilor Bucovineni, Doina Cernica este, în același timp, spune Alis Niculică, ”unul dintre cei mai dragi și devotați prieteni ai Bibliotecii, ai cărții, ai artelor”.La finalul manifestării a fost lansat cel mai recent număr al revistei „Bucovina literară”.



· La ceas aniversar

Președintele Societății Scriitorilor Bucovinei, scriitorul Alexandru Ovidiu Vintilă, moderatorul evenimentului, a menționat în alocuțiunea „Societatea Scriitorilor Bucovineni, la ceas aniversar” că Societatea Scriitorilor Bucovineni a luat ființă la Cernăuți, la 12 noiembrie 1938, ca secție a Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina, printre inițiatorii săi numărându-se Mircea Streinul, Traian Chelariu, Iulian Vesper etc. Ovidiu Vintilă a amintit de vorbele poetului și prozatorului Mircea Streinul, care credea că, în noiembrie 1938, s-a realizat, practic, visul lui și visul bucovinenilor de a fi grupați, cu toții, sub semnul unei spiritualități care să-i individualizeze în spațiul românesc. Primul președinte al SSB a fost Grigore Nandriș, care era în același timp și președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina, iar primul vicepreședinte a fost Mircea Streinul. „Eu însumi urez viață lungă Societății Scriitorilor Bucovinei și să ne bucurăm, în continuare, de această întâlnire față către față, pentru că a fost perioada pandemiei când, din păcate, nu ne-am putut vedea”, a completat Ovidiu Vintilă.

La evenimentul cultural de la biblioteca județeană au fost prezente și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, și stavrofora Elena Simionovici, scriitoarea Voronețului, președinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni. Stavrofora Elena Simionovici a amintit cât de important a fost pentru ea nucleul cultural format din scriitori, oameni de cultură, membri ai Societății Scriitorilor Bucovineni, precizând că „Plecarea mea de la școală (de la catedră) poate nu ar fi fost atât de întreagă, dacă nu eram la un loc cu domniile voastre, aici. Vă mulțumesc!”.

Stareța Voronețului, stavrofora dr. Gabriela Platon, „un cărturar autentic, care a fost mereu alături de noi și este, în general, alături de tot ceea ce reprezintă fenomenul cultural din Bucovina”, după cum a afirmat Ovidiu Vintilă, a spus: „sunt bucuroasă și mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim că existați. Mulțumim lui Dumnezeu că existăm, împreună, pentru a ne oferi astfel de clipe de bucurie a spiritului, de a fi împreună, urmărind creația fiecăruia, inspirația divină a fiecăruia, care se reflectă într-o carte. La mulți ani, SSB!”.

Oaspete de seamă la evenimentul de pe 20 septembrie 2023, cărturarul Liviu Papuc a venit de la Iași, spunând că „deschiderea Salonului Literaturii Române din Bucovina este o bună ocazie să ne mai vedem, eu să îi văd pe unii pe care nu i-am văzut de mult... Am reușit acum să pun la cale și un proiect editorial cu alți prieteni dragi. Deci, îmi doresc ca Societatea Scriitorilor Bucovineni să dureze mulți ani, pentru că aici se face treabă bună”.