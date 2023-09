Marţi, 5 Septembrie 2023 (09:42:17)

Mai mulți voluntari din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS),

însoțiți de pr. Justinian-Remus A. Cojocar, președintele ATOS, dar și alți tineri suceveni au participat recent la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO), la Timișoara.

Festivitatea de deschidere a avut loc în Parcul Rozelor din Timișoara, joi, 31 august. „A fost prezent și a adresat cuvânt tinerilor providențialul nostru patriarh, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Tinerii noștri s-au întâlnit și s-au împrietenit cu alți tineri din eparhiile patriarhiei noastre, din țară și din diaspora, și cu tineri veniți din regiuni ale patriarhiilor vechi: Ierusalim, Alexandria din Egipt. Cu tinerii din Grecia am petrecut mult timp în Sala <Olimpia>, unde s-au desfășurat conferințele.

Au fost minunate toate luările de cuvânt ale invitaților, dar ne-au intrat la inimă vorbele vii ale președintelui Academiei Române, dl prof. Ioan Aurel Pop, și ale dlui prof. Ioan Lemeni de la București”, a transmis pr. Justinian-Remus A. Cojocar.

Prezența a mii de tineri ortodocși la Catedrala din Timișoara, la priveghere și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, spune pr. Cojocar, reprezintă „o imagine grozavă a Bisericii Ortodoxe, vii și energice”, iar „Procesiunea Prieteniei” a fost o adevărată desfășurare de forță.

· Jertfă

Toate delegațiile formate din tineri, circa 3.500 de persoane, au plecat în procesiune spre locul în care s-a născut Revoluția din 1989, „unde dorul mare de libertate și dorul imens față de Dumnezeu au înfrânt ateismul și comunismul distrugător de umanitate”. Procesiunea s-a încheiat pe treptele Catedralei, unde au căzut sub gloanțe tinerii care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea noastră. Acolo a fost săvârșită o slujbă de pomenire, pentru toți care au fost uciși la Revoluția din 1989. Am mai aflat de la pr. Cojocar că „Părintele Mitropolit Ioan, al Banatului, a fost acolo și a împărțit el însuși pâinițele care aveau să fie ridicate de cei prezenți, la Veșnica Pomenire, întru odihna sufletelor adormiților eroi căzuți în Revoluție. Trei dintre acele pâinițe au ajuns la tinerii noștri suceveni, care au fost acolo, în fața treptelor, în straie populare, vrednici tineri ai Bucovinei, ai binecuvântatei Arhiepiscopii a Sucevei și Rădăuților.

Două pâinițe le-am primit eu din mâinile Părintelui Mitropolit. N-am să uit asta. Va face parte din colecția frumoasă de amintiri emoționante ca slujitor al lui Dumnezeu la Sfântul Altar”.

· Mulțumiri

Voluntarii ATOS, împreună cu alți tineri care au făcut parte din delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din ASCOR și din parohii, au petrecut zile minunate, cu folos, la ITO Timișoara. Însoțiți de pr. Justinian-Remus A. Cojocar, tinerii au profitat și de timpul liber și au vizitat Timișoara: Muzeul Banatului, Expoziția de Gheață (fosile de mamut și obiecte găsite pe teritoriul de vest al țării noastre), Castelul Huniade și Fortul, au admirat Bega și canalele sale.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit s-ajungem cu sănătate și să participăm la ITO Timișoara 2023 - Capitala Europeană a Culturii - și că ne-am întors cu bine acasă, cu îngerașul păzitor lângă noi, după drumul lung la care mașina noastră, de-acum vedeta dubă gri, a rezistat și ne-a fost prietenă.

Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere. Datorită lui am ajuns la Timișoara cu tinerii, și pentru asta îi suntem recunoscători. Mulțumim măicuțelor Ambrozia, Ana și Irina, de la Mănăstirea Timișeni, datorită cărora am găsit cazare foarte bună și masă. Am lăsat la urmă mulțumirea pentru tinerii noștri care au arătat încă o dată că sunt vii în Biserică și în societate. Cinste lor!

Forța ATOS!”, a completat pr. Justinian-Remus A. Cojocar, președintele ATOS.